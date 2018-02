La culpa siempre es de los demás

Es una regla “argenta”. Si me va bien soy “Gardel”, pero si no, la culpa es de los demás. Que se lo beneficia a Boca no es novedad, pero también pasó con River, cuyo técnico, Marcelo Gallardo, es el que más se queja cada fin de semana de los árbitros.

En realidad perjudica y necesita justificar el mal momento por el que está atravesando, luego de años de una gran cosecha de resultados y títulos.

Lo cierto es que es un club grande que acapara todo lo mediático, le vaya bien o mal, y se aprovecha de perjudicar más con sus ataques a un trabajador que no siempre está en los “negociados” con los clubes en partidos trascendentales.

Y River es uno más de los equipos grandes, que cuando no logran ganar con el juego en cancha, lo hacen en el escritorio. De qué se quejan.