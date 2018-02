La “guardia alta” de River se refuerza

River busca superar la crisis futbolística que lo aletarga en las posiciones de la Superliga, pero los fallos arbitrales que lo perjudicaron en el empate con Godoy Cruz como local reforzaron su “guardia alta”, la denominación en señal de advertencia utilizada por su entrenador Marcelo Gallardo.

Aquellas errores dirimidos en el campo de juego del estadio Monumental por el árbitro Jorge Baliño fueron reconocidos ayer por el juez de línea Alejandro Mazza.

“Quiero pedir disculpas públicamente por el error, en el entretiempo me di cuenta que me había equivocado”, afirmó Mazza sobre el gol del delantero uruguayo Santiago García, quien estaba en fuera de juego cuando recibió el balón antes de la definición ante el arquero de River, Franco Armani.

‘Cuando miro la posición de García, pierdo la referencia de la pelota. Esto marca que tenemos que estar más concentrados que nunca, pero no hay mala intención; yo creo en el arbitraje argentino”, remarcó el juez de línea número dos de River-Godoy Cruz.

En la segunda semana de enero, Gallardo advirtió que el club debía tener “la guardia alta” porque el presidente la Nación, Mauricio Macri, y el titular de la AFA, Claudio Tapia, son reconocidos hinchas de Boca. Las suspicacias aumentaron luego de la igualdad ante Godoy Cruz.

“No voy a hablar más de los árbitros. Dije lo que tenía que decir en su momento y me criticaron mucho, pero mi único anhelo es que no haya nada raro. Quiero creer que no hay nada detrás, pero con noches como esta se hace muy difícil”, declaró Gallardo.

La sospecha se apoderó de las tribunas cuando los simpatizantes de River entonaron un cántico unánime contra Macri como señal de protesta por un penal a favor no cobrado por infracción al delantero Lucas Pratto, el fuera de juego del “Morro” García y el tiro libre indirecto en el área chica riverplatense por decisión de Baliño cuando no supo interpretar la jugada que involucró al defensor Jonatan Maidana con Armani por un pase inexistente.

“En la jugada del penal de Pratto, Baliño no tiene la mejor visión. El offside de (Santiago) García fue muy grande, ese es error del línea que estaba distraído. Jorge falló en la del pase atrás de Maidana, no hay intención, y esa es la jugada que más me duele porque se equivocó en la interpretación”, opinó Horacio Elizondo, director de Arbitraje Nacional.

Por su parte, el defensor de Godoy Cruz Luciano Abecasis admitió que hubo “un contacto” en la jugada con Pratto, quien lo había superado en la marca, pero indicó que no tuvo intención para generar la falta.

‘Hay un contacto, pero mi intención es no tocarlo. Apoyo el pie, él levanta el taco y hay contacto. En mitad de cancha te lo cobran y en el área es difícil para el árbitro. Igual, si me cobraban penal lo iba a protestar”, manifestó.

En tanto, el titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), Federico Beligoy, asumió que tuvieron “un mal fin de semana”, que trabajarán para ‘revertir esta situación‘ y si bien entendió el enojo de Gallardo sobre los errores de Baliño, no compartió su declaración post partido.

Y el que remató fue el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio. “En estos momentos es cuando todo River tiene que estar más unido que nunca. Nos podrán golpear, quebrar jamas”, escribió en Twitter.

Reunión en un momento espinoso

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió ayer al entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, en una reunión fuera de agenda en la Casa Rosada.

Barros Schelotto ingresó poco después de las 13:00 a la Casa de Gobierno, subió por las escaleras y se dirigió al sector de Presidencia, en el primer piso, y se retiró cerca de las 15:00.

Barros Schelotto no quiso mantener contacto con la prensa acreditada ni detallar la razón de la convocatoria de Macri, aunque sus encuentros suelen darse con bastante asiduidad para charlar sobre fútbol.