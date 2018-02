Holan elegiría a Romero para reemplazar a Gigliotti

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, definirá entre el mediocampista Diego “Torito” Rodríguez y el delantero Silvio Romero al reemplazante del expulsado Emmanuel Gigliotti, de cara a la revancha de la Recopa Sudamericana ante Gremio, de Brasil, que se disputa el miércoles, desde las 21.45, en Porto Alegre.

El rojo igualó 0-0 el sábado último con Temperley por la Superliga, pero la importancia del encuentro radicó en que Holan pudo desarrollar alternativas para probar cómo reemplazar al goleador en la delantera del equipo.

El DT puso desde el arranque a Leandro Fernández, quien jugó los 90 minutos, y a Romero, quien llegó en este mercado de pases al conjunto de Avellaneda y salió reemplazado a los pocos minutos del segundo tiempo.

Esto indica que Holan preservó a Romero que, por características, es el reemplazante natural de Gigliotti por encima de Fernández, quien juega mejor fuera que dentro del área.

Sin embargo, Rodríguez, quien no estuvo en el 1-1 de la ida el miércoles pasado por cumplir una fecha de sanción, puede ser también ser quien ingrese por el Puma.

Con esta variante, el misionero Martín Benítez sería el hombre más adelantado y se movería por la zona central del ataque rojo.

Al haber otro volante central de características defensivas junto a Nicolás Domingo, el ecuatoriano Fernando Gaibor podría jugar más adelantado, en tanto que Maximiliano Meza se recostaría sobre la banda derecha y Jonathan Menéndez jugaría por la otra banda.

Por eso, bajo una intensa lluvia en el entrenamiento de la jornada de ayer en el estadio Libertadores de América, el DT Holan paró a Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta y Gastón Silva; Domingo y Gaibor; Meza, Benítez y Menéndez; Romero.

Otra variante podría darse sobre el lateral izquierdo, donde ya fue duda en la ida incluir o no a Juan Manuel Sánchez Miño por el uruguayo Silva.

Hoy el rojo tendrá su último ensayo en Brasil, y ahí el entrenador terminará de confirmar el once inicial.

Por otra parte, los hinchas de Independiente que viajen a Brasil podrán comprar en Porto Alegre el remanente de localidades no vendidas en Buenos Aires, que son alrededor de dos mil.

“Las finales se ganan”

Nicolás Domingo habló sobre el partido de mañana ante Gremio antes de partir rumbo a Brasil. “Vamos a defender la camiseta e intentar dejarla bien arriba. Es una nueva final y las finales se ganan. Así es el Rey de Copas”, dijo.

“Este club, por la historia y por plantel, siempre tiene hambre, la historia así lo marca. Estamos felices de jugar otra final. Lo vamos a enfrentar con mucho compromiso. Para seguir en la historia de Independiente no sólo sirve jugar finales, sino ganarlas”, finalizó.