Berenice comenzó a recuperar su brazo amputado

Gracias a la fe. Gracias a la ciencia. Gracias a los juramentos hipocráticos que no duermen en los laureles del conformismo. Gracias a la constancia como trampolín del propósito. Gracias a la filantropía. Gracias a buscar el sí en un laberinto de negaciones, hoy la sangre corre hasta los dedos del pequeño brazo de Berenice Saldaño, la beba de 1 año y 8 meses a quien la curiosidad y la pobreza le tendieron una trágica trampa doméstica en su vivienda de Zanja Honda, a 3 kilómetros de Tartagal. Fue el miércoles 24 de enero cuando entregada a la exploración de un mundo, que muchas veces es inseguro y hostil, metió el brazo en un precario secarropas que estaba funcionando y el aparato, con su fuerza centrífuga, le arrancó el antebrazo y la mano. La lucidez de su madre de envolver el miembro amputado y llevarlo con su hija al hospital Perón, la decisión del médico de guardia de no hacer el muñón y comunicarse con el equipo de cirugía reconstructiva del hospital público Materno Infantil, y la premura en el traslado sanitario a la capital para su intervención le dieron la posibilidad a la niña de recuperar el brazo.

Quizás muchos creyeron que no funcionaría, que semejante hazaña sería una pérdida de tiempo. Ellos no. Durante más de ocho horas, el equipo conformado por los doctores Paul Coronel Gómez, Luis Huidobro, Patricia Velázquez, Ramiro Sández y la enfermera Mariana Zurita, todos de la Fundación Reconstruir, le dieron su ciencia y su aliento a Berenice.

Podía resultar mal, pero afortunadamente el brazo de la pequeña se logró recuperar en un 95%. La sangre irriga hasta los dedos, tanto que el monitoreo se realiza con un sensor colocado en la mano reimplantada.

"La niña está perfecta, el bracito está muy bien, hace picos febriles y están investigando la causa, para eso le están haciendo cultivos, pero no es algo que no se pueda controlar. Se le ha inmovilizado la mano porque Berenice es una beba muy inquieta. Ya le sacaron el tubo endotraqueal y está solo con una biogotera de oxígeno", detalló el doctor Coronel, quien quiso destacar "el trabajo silencioso y fundamental del personal de la unidad de terapia intensiva pediátrica. Ellos son los que velan por la estabilidad de la salud de la niña, son unos genios que no descuidan ni un detalle para que pueda salir de esta etapa intensiva".

Consultado sobre el futuro inmediato del reimplante, el doctor dijo: "Sobrevivió casi el 95 por ciento del brazo. Ahora se espera superar la infección que pueda tener y que salga de terapia intensiva. Más adelante habrá que programar una nueva cirugía para reconectar nervios, músculos y tendones, y para eso el plazo es de entre seis meses y dos años".

Sobre cómo se conectan los nervios, Coronel explicó: "Los nervios se ven con microscopio, yo opero con lupa porque los elementos miden un milímetro, los vasos que conecté miden 2 milímetros. Las pinzas que se usan son de microcirugía, las agujas ni se ven de tan finitas, por lo hay que usar una técnica hasta para respirar y hacer el punto, hay que entrar en un plano especial de concentración y todo eso se estudia en la especialidad de microcirugía que yo hice en México".

En conclusión, el primer gran paso ya se dio con la reconexión vascular o revascularización del brazo. Tanto que la irrigación llega muy bien hasta la mano, por lo que se puede monitorear todo el funcionmiento del cuerpo a través de un sensor en su dedo.

Cómo conservar un miembro amputado

1- Es importante controlar el sangrado. Aplicar presión a la herida y elevar la parte del cuerpo afectada unos 30 centímetros. No elevar si la persona ha sufrido heridas de cabeza, cuello o espalda.

2- Si es posible, se debe lavar y enjuagar el miembro afectado. Sin embargo, nunca se debe frotar.

3 -Ponerlo en una bolsa de plástico sellada y meterlo en un baño de hielo y agua. Esto preserva el miembro por el mayor tiempo posible y permitirá que los médicos intenten reimplantarlo después.

4- Nunca se debe poner el miembro en hielo o en agua directamente. Si se pone en hielo puede causar congelación y dañar el tejido corporal, lo que complica la reimplantación. Por otro lado, poner el miembro en agua también hace la reimplantación difícil.

Si hielo o agua no están disponibles, mantener el miembro lejos del calor.

5- No hacer torniquete si no es necesario. Cortar el riego de sangre no es bueno, ya que la parte del miembro posterior a dicho torniquete se queda sin riego de sangre y puede morir (necrosis). Si tienes que hacerte uno porque es una gran amputación debes poder aflojarlo para que la sangre llegue, aunque duela o pierdas parte de esta.

Aflojarlo hará que llegue sangre y el tejido se mantenga vivo.