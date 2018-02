Continúa el corte en Tabacal y crece la polémica con el STA

Los empleados y familiares de cesanteados marcharon ayer a las 8 en forma pacífica hacia el acceso sur de la localidad de Hipólito Yrigoyen, donde volvieron a cortar la ruta pidiendo a la empresa Tabacal la reincorporación de los 181 empleados despedidos.

El corte continuó con la modalidad de 1 hora suspendido el tránsito y 20 minutos liberado. De este modo buscan hacer sentir el clima de angustia y tensión que viven por estas horas críticas las familias azucareras.

En tanto, ayer Tabacal Agroindustria lanzó un nuevo comunicado para refutar al sindicato del sector: "Ante declaraciones plagadas de falsedades y mala fe por parte del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA), Martín Olivera, Tabacal Agroindustria quiere llevar tranquilidad a todos los trabajadores que actualmente se encuentran desempeñando tareas, que seguirán haciéndolo. Tabacal no cierra, mantiene 1.700 puestos de trabajo directos y miles más indirectos, y reafirma que:

- No especula con los trabajadores. El listado difundido fue solicitado por el STA por necesidades de la obra social, no para hacerlo público. Son 141 y corresponden a los telegramas emitidos y recepcionados. El resto (solo 23) están en proceso. No hay ninguna persona que esté en este momento trabajando entre el personal a despedir.

- La cantidad de despidos es la anunciada: 164 dentro de convenio. Confunde y lleva intranquilidad a trabajadores, familia y comunidad arengar diciendo que habrá más.

- Tabacal no tuvo privilegios en el tratamiento impositivo, no se le condonaban impuestos ni tenía subsidios. Es absolutamente falso decir lo contrario. Toda la actividad agrícola e industrial en Salta no pagaba ingresos brutos, y ahora paga el 2% sobre las ventas.

- Se pretende distorsionar los datos de las pérdidas, que las últimas medidas del Gobierno nacional, el de Salta y el Ministerio de Energía nos están provocando. Estas superan los 800.000.000 de pesos.

- Ya hemos dicho que no es el motivo de esta reorganización integral negociar subsidios con las autoridades. Tabacal Agroindustria no tiene ninguna excepción o subsidio, ni lo ha pedido ni lo pedirá. Como corresponde, cumplimos con lo que establecen las normas fiscales y previsionales, como cualquiera.

- Esto no es una extorsión, ni al Gobierno ni a nadie. Es una decisión absolutamente legal de Tabacal, para mantener la operación en marcha y viable. Y no es para negociar, es irrevocable.

- La decisión de las desvinculaciones es completamente legal. Ya hemos explicado que no hace falta un procedimiento preventivo de crisis (aunque la empresa podría solicitarlo si lo quisiera). Estos procedimientos son utilizados por las empresas para pagar el 50% de las indemnizaciones y despedir más gente. Tabacal decidió reducir al máximo posible el número de despidos y pagar el 100% de las indemnizaciones de ley. Reclamar desde la representación gremial un procedimiento preventivo de crisis es, como siempre, jugar contra los trabajadores por oportunismo político. Confunde y asusta.

- Los salarios de Tabacal son mejores que los de otros 19 ingenios, que pagan menos. Solo uno paga igual y otro un poco más. El último cerró.

- Ya hemos explicado que el cuarto turno, que como su nombre lo indica, es un turno adicional, permitió reubicaciones y evitó otros 110 despidos que se hubieran sumado a estos 164 dentro de convenio. Si no alcanzó esa reorganización fue consecuencia de medidas dictadas en diciembre que estaban fuera de cualquier expectativa.

- No hay delegados entre los despedidos. Se confunde a la gente con pseudo-delegados de la CTA elegidos a dedo y que no tienen ninguna legalidad.

- Amenazar a los trabajadores que quieren trabajar es un delito.

- Cortar la ruta y también incitar al corte es un delito. Aunque se instruya a delegados y representantes del STA cómo esconderse de las fotos y la autoridad, para que los únicos que queden expuestos ante la ley sean las personas "de a pie".

- Finalmente, es mentira que el director de Tabacal, Juan Carlos Amura, haya dicho en declaraciones periodísticas a Radio Uno que los despedidos podían usar el monto de la indemnización para ir a ver el Mundial de Rusia, en tono de burla. Están las grabaciones y se iniciarán las acciones correspondientes para exigir la retractación a Radio Cadena NOA, que difundió esta calumnia".

Desde el Ingenio aseguran que "todas las declaraciones realizadas por el secretario general y algunos comunicadores no tienen otro objetivo que generar malestar entre los trabajadores y la comunidad, y llevarlos a un conflicto".