La provincia, entre las peores en el desarrollo exportador

Un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) brinda una nueva mirada sobre la magra situación económica de la provincia y el atraso productivo que sigue postergándola. El resultado del informe, por cierto, describe un panorama similar para las demás jurisdicciones del país, pero Salta está sexta entre las peores.

El estudio fue elaborado mediante las fórmulas que se utilizan para el Índice de Complejidad Económica (ICE), desarrollado por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Ese instrumento, que se basa en datos de exportación, se utiliza para medir los aspectos económicos y posibilidades de progreso de las principales naciones del mundo.

La posición relegada de Salta en el índice se explica por la reducida producción de bienes, la mayoría primarios, con la que cuenta y la tecnología relativamente simple de su producción. Por el contrario, los distritos mejor ubicados (Capital Federal, San Luis, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) tienen la posibilidad de fabricar más productos con conocimientos sofisticados.

Esas diferencias dan cuenta de por qué algunas provincias tienen un mayor avance económico y también pueden esclarecer a las administraciones gubernamentales, si es que hay interés, sobre cómo reducir esas brechas de crecimiento.

En picada

El Ieral estudió la evolución del Índice de Complejidad Económica desde el 2000 al 2016. Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Chubut son las que tuvieron un deterioro en sus indicadores durante ese período. Mientras que Río Negro, Tucumán, La Pampa, Neuquén y Chaco han mejorado en los mismos años.

Los resultados están directamente relacionados con la evolución de la matriz exportadora de cada provincia.

En los seis años analizados, el promedio ICE de Salta fue negativo, de -0,95. El valor máximo registrado se dio en 2000 (-0,60) y su mínimo en 2014 (-1,21).

En 2016, de acuerdo a datos del Indec extraídos por el Ieral, la provincia exportó mil millones de dólares, cuyos principales productos fueron tabaco sin elaborar en hojas (US$ 278 millones), legumbres (US$ 258 millones), maíz (US$ 174 millones), productos químicos inorgánicos (US$ 53 millones) y soja (US$ 47 millones).

El año pasado la curva de las exportaciones continúo la tendencia decreciente. El último informe del Indec al respecto señala que en el primer semestre de 2017 las ventas al exterior de Salta tuvieron una reducción interanual del 15,8% y alcanzaron un total de 340 millones de dólares, que representó el 1,2% del total exportado por el país. Los principales productos exportados fueron: maíz (25,6% del total), hortalizas y legumbres sin elaborar (17,5%), tabaco (10,7%) y soja (6,6%).

Para levantar el desempeño exportador se debe apostar a generar valor agregado a la producción local, que es básicamente primaria. Es lo que remarcó, en diálogo con El Tribuno, la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Paula Bibini.

"Estamos trabajando fuertemente para mejorar lo que es la infraestructura y la logística, y poder ver de qué manera generamos valor agregado a nuestros productos", consignó la funcionaria.

Admitió, de todas maneras, que las postergaciones en la ejecución del Plan Belgrano, con el que la Nación promete zanjar el déficit de infraestructura en el norte del país, "genera un retraso".

La posición de Argentina

La Universidad de Harvard y el MIT midieron la evolución del Índice de Complejidad Económica (ICE) de 124 países entre 2000 y 2016. Brasil lidera la región, con un ICE de 0,36. Le sigue Uruguay, con 0,18. Argentina está en el tercer lugar de Latinoamérica, con 0,17. Perú es el que presenta mayores dificultades con un -0,68, seguido por Venezuela (-0.42) y Chile (-0,21).