Edith Cruz: “Hay unas 3.500 personas que se encuentra aisladas por la crecida del río Pilcomayo” 

El situación en el chaco salteño es alarmante y crítica. Mientras que las autoridades estiman que para esta tarde noche, o en la madrugada, llegue una nueva crecida del río Pilcomayo, la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la Provincia, Edith Cruz, confirmó que en la zona afectada por las inundaciones hay unas 3.500 personas que se encuentra aisladas pero que se encuentran contenidas con distintos operativos de ayuda.

“Estamos trabajando con operativos de contención por medio de gomones y puentes aéreos, para el caso de personas enfermas y distribución de alimentos en lugares donde no se puede llegar con los gomones”, dijo en diálogo con TN. Y agregó: “Trabajamos con todos para llegar a las familias aisladas”.

“Estamos con todos los recaudos para no desproteger a las familias. La contención y la logística está armada. Si bien comenzamos el miércoles tenemos dos días de lugares que se encuentran aislados totalmente”, señaló la funcionaria.

La ministra recordó que las evacuaciones continúan y hay gente que se autoevacuó y se dirigió a la casa de familiares. Aquellos que no tienen donde ir son transportados a los centros que se acondicionaron en Aguaray y Tartagal. Mientras que hoy se habilitará un predio del Ejército para unas 600 personas.