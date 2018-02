El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, sostuvo que no es una condición excluyente ‘repetir los once‘ jugadores titulares semana a semana para tener un mejor rendimiento, ya que la única vez que lo hizo en el torneo pasado ‘el equipo perdió‘, en la previa del clásico del domingo a las 19.15 ante San Lorenzo, de visitante, por la 14ta. fecha de la Superliga.

“No es una condición repetir los once, el día que lo hicimos perdimos”, expresó el mellizo Barros Schelotto en la conferencia de prensa que brindó en la sala Antonio Carrizo.

Guillermo se refirió a la derrota del 14 de mayo frente a River Plate por 3-1, de local, por 24ta. jornada del torneo pasado.

“Del 1 de abril al 13 de mayo jugaremos domingo y miércoles. Todas las semanas salvo una. Entonces habrá cansancio y por ende rotación”, agregó el DT en relación a la seguidilla de partidos que tendrá Boca entre la Superliga y la Copa Libertadores en el primer semestre del 2018.

Barros Schelotto, no obstante, aún no confirmó el equipo para el domingo, aunque dejó entrever que Carlos Tevez jugará de 9, para de esa manera mantener entre los once al uruguayo Nahitan Nández y posibilitar el regreso de Pablo Pérez, ya recuperado de la distensión en el sóleo izquierdo que no le permitió jugar el sábado con Colón.

“El 9 puede ser (Ramón) Ábila o (Gustavo) Bou y circunstancialmente Tevez, ya que es una posición que no desconoce. De hecho cuando jugábamos (Marcelo) Delgado y yo por afuera, el 9 era él”, recordó en alusión al Boca de 2002 (dirigido por el uruguayo Oscar Washington Tabarez) y 2003 (conducido por Carlos Bianchi).

Si bien Guillermo dijo que recién mañana, tras el último táctico, confirmará el equipo, Boca visitaría a San Lorenzo con Agustín Rossi: Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Tevez y Edwin Cardona.