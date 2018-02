Video. Recompensan al changarín que rescató a una familia que era arrastrada por un río en Tucumán

De un día para otro Miguel Ángel Giménez, “Ciruja”, se hizo famoso en Tucumán. El pasado miércoles, con el río Colorado desbordado, no tuvo miedo y se convirtió en héroe. El hombre de 32 años, que no tiene trabajo y sobrevive haciendo changas como cortar el pasto o pintar casas, escuchó los gritos de ayuda y vio a una familia atrapada por la crecida. Cuatro chicos eran arrastrados por las aguas y Miguel no dudó. Con la ayuda de varios conductores que pasaban por el lugar improvisaron una soga de rescate atando varias lingas de los autos para bajar al río y rescatar a los chicos.

Su valentía tuvo recompensa ya que consiguió un trabajo que le permitirá abandonar las tareas de changarín que venía realizando hasta estos últimos días.

Los videos de ese momento se viralizaron en las redes sociales y todos elogiaron el accionar de ese hincha de San Martín de Tucumán que había arriesgado su vida.

Esta mañana el hombre fue recibido por las autoridades de la Casa de Gobierno y por el presidente del club de sus amores, Roberto Sagra, quienes le anticiparon que le darán un empleo señala La Gaceta de Tucumán. "Me darán un trabajo", contó emocionado. Hace muchos años que busco empleo estable para mantener a mi familia. Corto el pasto, soy ayudante de albañil, plomero y pintor. Hago muchas cosas para cuidar a mis hijos", comentó emocionado.

"Miguel tiene una familia. Nos ponemos a su disposición para saber cómo podemos ayudarlo. Al margen de ser un susto –por el riesgo que corrió la familia- es una buena noticia. No tuvimos que lamentar ninguna víctima fatal", dijo el vicegobernador Osvaldo Jaldo.

Sagra destacó "la actitud y coraje" de los rescatistas que participaron en el operativo como así también de Giménez. Contó que en reconocimiento al compromiso ciudadano, el Club entregó a los rescatistas, equipamiento deportivo y entradas para los partidos, a la vez que el "Héroe Santo" podrá acceder al trabajo en la Legislatura, en la institución deportiva o en una empresa.

