El defensor de la Tercera Edad presentará una demanda contra la reforma previsional

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentará junto a organizaciones de jubilados una demanda en Tribunales por "la pérdida concreta" que tienen los salarios de los jubilados.

El funcionario dijo que irá con la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados y la Confederación de Jubilados, entre otras organizaciones representativas del sector, para presentar la demanda que incluirá "cuadros comparativos que muestran cómo se perjudica al jubilado y no sólo en el empalme" entre los dos sistemas de actualización de los haberes.

"Se cuestiona la diferencia de esos casi nueve puntos menos que van a recibir los jubilados en marzo respecto de la formula anterior. Economistas hablan de un recupero en el tiempo pero es una grosería. Al margen de esto hay una pérdida concreta", denunció Semino en declaraciones a Télam.



Funcionarios y legisladores durante el debate en el Congreso por la reforma previsional afirmaron que "como compensación para los que ganan menos de 10 mil pesos iba a haber un bono en marzo" con lo cual, consideró Semino, "confesaron la pérdida que tiene el jubilado".

Por otro lado, Semino consideró "irrespetuoso" hacer marketing con una "reivindicación histórica de los jubilados dando título a algo que no tiene nada que ver con esa reivindicación", y se quejó de que "el reajuste genera 500 pesos y alcanza a un pequeño sector".

"Encima -agregó- se crea un subsector con los que no tienen los 30 años de aportes", en referencia a los jubilados que compraron la deuda previsional a través de moratorias. Y a su criterio, "el peligro a futuro es que puedan ser considerados no contributivos".

Los fundamentos

Finalmente, resaltó que la presentación judicial tiene como fundamento el artículo 75, incisos 21 y 22 de la Constitución Nacional, que refiere a protocolos internacionales en cuanto a que los Estados que adhirieron "no pueden generar medidas políticas o normas que restrinjan los derechos a afecten la calidad adquirida" por sus beneficiarios.