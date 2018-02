Chaves y Arraya habilitados en Gimnasia y Tiro

En Gimnasia y Tiro, Víctor Alfredo Riggio, viajó y se instaló en Córdoba con una pequeña sonrisa, ya que podrá contar con Ivo Chaves y Juan Arraya, los dos refuerzos que incorporó, para enfrentar a Sp. Belgrano de San Francisco, mañana desde las 19.30, en la primera fecha del octogonal, correspondiente al Torneo Federal A.

El técnico albo aguardaba expectante por las habilitaciones de Chaves y Arraya, quien se sumó al plantel el jueves pasado.

La fortuna le jugó a favor al Tano Riggio porque tiene a disposición a los dos refuerzos. En el caso de Ivo Chaves, en su regreso a club de calle Vicente López, tendría chances de hacer su debut en el once titular debido a que Jonathan Hereñú padece una molesta física y está en duda. Si el defensor no llega en condiciones, el ex San Martín (T) podría ocupar su lugar como marcador de punta derecha.