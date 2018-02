Juventud Antoniana está listo para recibir a Guaraní

Gustavo Módica, técnico del santo, tendría definido el once titular para enfrentar al equipo misionero.

Juventud Antoniana tiene prácticamente todo definido para arrancar a reválida y recibir a Guaraní Antonio Franco, mañana en el Martearana, a las 17.

Gustavo Módica, técnico del santo, no tendría dudas con respecto a la formación que pondrá en cancha, buscando arrancar con el pie derecho en su poseso en el Federal A.

A diferencia del choque con San Jorge de Tucumán, donde el técnico antoniano preservó a alguno jugadores, esta vez podrá toda la carne al asador para lograr dejar los tres puntos en casa.

El once que tendría en mente Módica es el siguiente: Pave; Bellone, Antúnez, Cárdenas y More; Marín, Iturrieta, Lucas Acosta, Claudio Acosta; Ibáñez y Zárate.

En cuanto a Gustavo Balvorín, el delantero continúa trabajando para superar su dolencia. Ayer lo hizo de forma diferenciada.