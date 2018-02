Con Fortuny en el banco, Argentina XV debuta esta noche

Llegó el esperado día para Argentina XV, después de un mes de entrenamientos sin descanso, ya que esta noche a partir de las 22.10 debuta en el Stub Hub Center de Los Ángeles ante Estados Unidos, por el America’s Rugby Championship.

En la primera fecha de la competencia, el salteño Diego Fortuny estará en el banco por disposición del entrenador Felipe Contepomi, pese a que el hooker de Universitario Rugby Club es uno de los hombres que mayor confianza le genera al técnico.

Fortuny y el resto del plantel arrancaron los trabajos el 4 de enero pasado y de hecho en el último partido amistoso el único representante de esta provincia integró el equipo de Jaguares, la franquicia argentina en el Super Rugby, donde marcó un try.

Luego de disputar el Mundial juvenil de Italia con Los Pumitas en 2011, Fortuny volvió al plano nacional después de varias temporadas y se espera que esta noche pueda ingresar en algún tramo del encuentro, cuando lo disponga el entrenador.

Contepomi, exemblema de Los Pumas, declaró que Estados Unidos no será fácil. “Es el partido más difícil, porque es el próximo. Además es un equipo difícil por lo que viene haciendo, es el último campeón y tuvo una buena serie en noviembre. Debería ser el rival más duro y además jugamos de visitante. Estas no son excusas, ya que sabemos todas estas condiciones”.

Del partido ante Jaguares, el técnico sostuvo: “Rescato la actitud de los chicos. También hubo cosas técnicas que veníamos trabajando y salieron bien, otras se intentaron hacer y eso es muy valorable”.

Argentina XV formará con: Francisco Ferronato, Gaspar Baldunciel, Benjamín Espinal, Jerónimo Ureta, Ignacio Larrague, Rodrigo Bruni, Lautaro Bavaro (C), Santiago Montagner, Luca Magnasco, Juan Cruz González, Rodrigo Etchart, Juan Cappiello, Juan Cruz Mallía, Germán Schulz y Gastón Arias.

Junto a Fortuny, integrarán el banco Javier Díaz, Santiago Medrano, Santiago Portillo, Francisco Gorrisen, Facundo Nogueira, Tomás Granella y Tomás Malanos.

Tras este duelo, Argentina XV se medirá el próximo sábado con Chile, en Ushuaia. Luego viajará a Uruguay para medirse con el seleccionado de ese país; el sábado 24 de este mes recibirá a Canadá en Jujuy y cerrará con Brasil en tierras cariocas, el 3 de marzo.