El pase "frustrado" de Gustavo Gómez a Boca suma un capítulo

Si bien el entrenador de Boca Guillermo Barros Schelotto descartó ayer la llegada del defensor Gustavo Gómez, el entorno del jugador dejó trascender que Milan de Italia, luego de varios días de negociación, había aceptado la oferta para comprar la totalidad del pase.

“Ya se tomó la determinación de no seguir negociando por Gómez. Es un jugador de jerarquía que eleva el nivel, hablé con el presidente (Daniel Angelici) y el pase está caído definitivamente”, reveló el técnico de Boca.

“Estamos bien con (Santiago) Vergini y con (Agustín) Heredia que es un jugador en el que confiamos mucho. Heredia está peleando su lugar como le tocó en su momento a (Nicolás) Burdisso y logró imponerse. Ahora la posibilidad la tiene Heredia, que juegue, que se imponga y que sea un central como fue Burdisso”, agregó.

Pero si bien en la conferencia de prensa de ayer el Mellizo se lamentó por no haber podido encarrilar la llegada del zaguero paraguayo, minutos antes de esa declaración fuentes dirigenciales confirmaron que había llegado el “ok” del Milan.

Incluso, trascendió que Gómez aportó los 500 mil euros necesarios para aumentar la oferta hasta los siete millones que pretendía el Milan, por el 100 por ciento de la ficha del futbolista paraguayo.

En estas semanas de negociación, fue la primera vez que la dirigencia del Milan aceptó una propuesta de Boca, quizás vinculado a las ganas del jugador de regresar a la Argentina, donde tuvo un buen paso por Lanús.

Lo cierto es que hasta el próximo miércoles, cuando vence la extensión de la incorporación de jugadores en la Superliga, los dirigentes de Boca tenían que acordar la forma de pago, en una negociación que fue bastante difícil por la reticencia del Milan, por lo que no se trataba de un detalle menor.

En este contexto, la confirmación de ayer fue sobre una baja del plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto: el lateral derecho Gino Peruzzi.