Apaza: “Que se ilusionen con esta camada"

En tiempos de incertidumbre y sin fútbol en Central Norte, el cuervo quiere asegurarse al menos otros dos partidos más oficiales por Copa Argentina.

Luego de ganarle en la ida por 2 a 0 a Pellegrini con goles de Gian Franco Arellano y Nicolás Char, el azabache buscará liquidar la serie esta tarde, a las 17, cuando reciba al adoquinero en el estadio Dr. Luis Güemes.

Bajo la conducción de Ramón “Turco” Apaza, Central Norte se apoyó en esta Copa Argentina con los chicos surgidos de las divisiones inferiores del club, además de contar con la vuelta de Fausto Apaza, tras su paso por Gimnasia y Tiro en el Federal A, tres referentes del plantel pasado se quedaron a “pelarla” con los chicos: Mariano Maino, Tomás Armella y Matías Ceballos.

“Pellegrini es un rival difícil y complica siempre en las pelotas detenidas. Vamos a jugar concentrados, ordenados y la pelota siempre al piso”, sostuvo Ramón Apaza, quien dejó un mensaje especial para los hinchas de Central Norte: “Pido que a este partido nos acompañe la gran hinchada cuerva y se ilusione con la nueva camada que seguro les dará grande satisfacciones”.

El cuervo mostró un gran juego en el partido de ida y la idea de Apaza y su cuerpo técnico es que los jugadores se tomen el encuentro con la misma responsabilidad.

Por su parte, Pellegrini tendrá la difícil tarea de vencer por dos goles o más al cuervo si quiere pasar de fase en la Copa Argentina. Para lograr su cometido, el técnico Federico Acuña pondría en cancha un equipo más ofensivo con respecto al partido de ida.

Cabe destacar que el ganador de esta llave se enfrentará en la segunda fase preliminar frente a Sol de América de Formosa o San Martín de Formosa que se enfrentarán mañana en el partido de vuelta, en la ida igualaron 1 a 1.

</SUBTITULO>Para socios y no socios

La venta de entradas arrancará hoy de 10 a 16 en la secretaria del club y la dirigencia decidió que los socios que estén con la cuota al día podrán adquirir una entrada general a solo $50.

Mientras para los no socios, los precios son los establecidos por la organización de la Copa Argentina y son los siguientes: populares $180; plateas $210, damas $70 y menores $50.

Además se recibirán donaciones para colaborar con los damnificados por las inundaciones en Santa Victoria Este.

Los equipos:

C. NORTE PELLEGRINI

M. Maino P. Ramos

N. Ayejes A. Solá

C. Cortez A. Carabajal

T. Armella V. Cortez

B. Jurado A. Rivera

F. Peinado M. Vilca

F. Zamarián A. Ramadán

F. Apaza L. Ramos

M. Encina C. Gutiérrez

M. Ceballos E. Torres

E. Vargas J. Quiroga

DT: R. Apaza DT: F. Acuña



Estadio: Dr. Luis Güemes

Árbitro: Javier Bustelo

Hora de inicio: 17