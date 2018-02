La China Suárez habló sobre la posibilidad de ser jurado en el Bailando

Eugenia “La China” Suárez utilizó las redes sociales para referirse a la posibilidad de ser parte del jurado del próximo Bailando. La actriz aseguró que no fue convocada para el certamen, aunque no dio su respuesta en caso de que fuera convocada para calificar a los participantes.

El rumor sobre las chances de que La China ocupe un lugar en el estrado del Bailando fue lanzado por el periodista Ángel de Brito, que anunció que la producción del ciclo pensó en ella para reemplazar a Pampita.

La actriz aclaró que por el momento no la llamaron, aunque figura entre las candidatas para ocupar ese lugar. “No fui convocada para ser jurado de ningún programa!, escribió Suárez en Twitter, varias veces seguidas, para que quede claro su situación.

La China Suárez está embarazada de casi nueve meses y en los próximos días tendrá a su bebé. Por lo pronto, Marcelo Tinelli llegará este viernes al país y el lunes comenzará a preparar con el equipo de producción lo que será el Bailando 2018.