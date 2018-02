Abel Pintos con El Tribuno: “No tengo ningún secreto; son 22 años de compartir con el público”

Moisés Torfe

El Tribuno

Su carrera artística siempre estuvo muy vinculada a Salta, donde cosechó un entorno cálido de amigos..., y un romance muy especial con el público. “En esta provincia me siento cuidado y mimado, y eso me llena de satisfacción”, repite a cada instante el artista.

Ahora, decidió volver al Festi Lerma, que él mismo bautizó exitosamente durante la temporada 2017, y este año no fue la excepción.

Pintos nació en Buenos Aires, en la localidad de Ingeniero White y tenía apenas 13 años cuando se convirtió en una de las voces más prometedoras del folclore argentino.

Como siempre, Abel se mostró cordial y amable, y con sobrado respeto habló mano a mano con el diario El Tribuno.

¿Ya te transformaste en el padrino del Festi Lerma?

Soy un agradecido porque me hicieron partícipe de esta hermosa fiesta. Por suerte ví su nacimiento y ahora prosigo en su crecimiento. Tengo la sensación de ayudar a escribir las primeras páginas de la historia del festival. Es importante que surjan nuevas propuestas y puedan tener continuidad. Encima en esta provincia, donde siempre cristalizó una excelente comunión.

Cada día se incrementa más el número de tus seguidores. ¿Cuál es el secreto?

Son 22 años de estar en contacto con la gente, no hay ningún secreto. Mi apuesta siempre fue el trabajo, la elaboración, la inspiración, el sacrificio y la perseverancia. Cuando uno es chico tiene sobrada influencia y con el correr del tiempo uno va tomando partido propio; y así como va formando su personalidad en la vida también va creando su estilo en lo artístico. En algún momento se empezó a despertar en mí la curiosidad y eso me despertó para investigar distintas formas de crear música, y cuando empecé a componer eso me abrió la cabeza. Yo hago mi propia versión del folclore, quiero aportarle una versión nueva. Soy un artista que coquetea con el pop, el rock y la música latinoamericana, porque esas son mis influencias. En definitiva, mi estilo es aceptado por el público.



¿Porqué tus canciones tienen un impacto especial en el público?

Yo no sé por qué alguien se puede identificar con una canción, pero si le ocurre probablemente tiene que ver con lo que sucede dentro de la canción. Lo que sucede es algo que me pasa como ser humano y tal vez esas otras personas están atravesando por lo mismo, nos encontramos y cuando ocurre eso, es mágico.

¿Cuál fue la mayor frustración en tu vida?

“No son necesariamente perpetuas sino que son cosas a procesar. Pero siento una frustración no haber compartido las cosas normales de un adolescente. En ese sentido, me propuse este año terminar el secundario para poder cerrar el círculo de una etapa de la vida. Es muy importante tener la oportunidad de terminar los estudios porque hace mucho bien nutrirse y tener herramientas.

A cada paso enamorás una mujer ¿estás enamorado?

Siempre es bueno estar enamorado, colabora con la motivación en la vida, pero aún no estoy preparado para hablar de mi vida personal.

¿Cómo es un día de Abel Pintos abajo del escenario?

No varía mucho, soy un adicto a la lectura, me encanta practicar yoga, natación y salir a correr. Paso muchas horas en casa compartiendo con mis seres queridos. También cocinar me representa un placer, no lo hago muy bien pero me ayuda a relajarme. Además, paso sobradas horas conversando con amigos que le hacen bien a mi vida.

¿Cuáles son los proyectos para el 2018?

Ahora, terminar con los festivales de la temporada de verano. Entre abril y octubre voy a afrontar una gira por distintos países de Latinoamérica. En el medio vamos a grabar un disco en vivo, que aún no puedo brindar mayores datos. También preparé un material de estudio, pero que recién saldrá a la calle en 2019.