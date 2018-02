Los vecinos del Sector 5 amenazan con cortar el gas

A la operadora del complejo Campo Durán le urge realizar trabajos de mejoramiento y protección de un caño de grandes pulgadas que por efecto de las intensas lluvias quedó a la intemperie. Esto ocurrió luego de que las fuertes correntadas de un arroyo que corre en el mismo sentido que la quebrada internacional produjera desmoronamientos y el arrastre de decenas de metros cúbicos de tierra.

El caño que quedó al descubierto es la instalación maestra que lleva el gas natural que provee -una vez que ingresa a otras instalaciones pertenecientes a la distribuidora Gas Nor- a toda la localidad de Salvador Mazza. Hace 15 días que ese caño está a la intemperie, pero cuando los operarios de la empresa intentaron llegar al lugar para iniciar los trabajos se vieron impedidos de iniciar las tareas por la férrea postura de un grupo de vecinos que residen en el Sector 5 y otros barrios aledaños. Para permitir los trabajos los vecinos exigen la colocación de un puente, caminos y otras obras de infraestructura, como agua y cloaca, ya que carecen de todos esos servicios. Argumentaron que la construcción del puente es necesaria para sortear ese arroyo que los separa del resto de la localidad, lo que representa un verdadero riesgo atravesarlo, sobre todo en temporadas de lluvia.

Los vecinos, en su mayoría mujeres, no solo impidieron los trabajos, sino que amenazaron con cerrar una válvula de gas que se encuentra dentro de un predio de la empresa Refinor. Se trata del fluido que ingresa por esas tuberías desde Bolivia al complejo Campo Durán para su posterior refinación. Durante toda la semana pasada la gente exigió la presencia del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y de directivos de Refinor y anticiparon que si no hay respuestas de las obras que reclaman van a proceder al corte del paso del gas.

Rubén Méndez, intendente de la localidad fronteriza, precisó que "el reclamo de las familias que quieren servicios y un puente en condiciones para ir y volver es razonable, pero ellos saben que están asentados en una finca privada que pertenece a la familia Barroso". El jefe comunal sostuvo que "aun si quisiéramos hacer esas obras no podremos brindarles esos servicios porque los que pondrán el grito en el cielo y tendrán todo el derecho a demandar al municipio serán sus legítimos propietarios".

Méndez precisó que "no obstante esta realidad, tratamos de arreglarles el camino para que puedan circular porque no desconocemos que son familias de Salvador Mazza que hace muchos años que se asentaron en ese lugar". Indicó que "antes que yo fuera intendente les dieron terrenos en la zona oeste de Salvador Mazza, algunos recibieron casas, pero nunca quisieron dejar el Sector 5, quizás por la costumbre de vivir en ese lugar". El intendente expresó su preocupación por el peligro que significa violentar las instalaciones del gasoducto de alta presión. "Más que mandarles la máquina para que arreglen un poco el camino no podemos hacer", sentenció.

Lo que dice la empresa

Dante Eichenberger, gerente del Complejo Campo Durán, se refirió a la imperiosa necesidad que Refinor tiene de ejecutar las obras para que el caño que lleva el gas hacia la planta local de Gas Nor no permanezca a la intemperie por los riesgos que un ducto de alta presión conlleva. El directivo de Refinor señaló que la empresa no tiene ningún convenio elaborado ni con vecinos ni con el municipio de Salvador Mazza para ejecutar obras. "Tenemos un predio que está custodiado por personal contratado por Refinor en el Sector 5 y que es una instalación industrial por la que años antes solía ingresar el gas y el petróleo que provenía de Bolivia", dijo. Y agrego: "Nosotros mantenemos operativa esa instalación sin una actividad industrial plena, pero de todos modos presenta riesgos".

Advierten sobre los riesgos para la gente.

Diego Eichenberger, representante de Refinor, precisó que al tratarse de instalaciones industriales deben mantenerla con custodia permanente por cuestiones de seguridad. Lo que el directivo dejó entrever son los riesgos que esta situación puede traer aparejada en caso de que los vecinos del Sector 5 se mantengan en la postura de impedir el trabajo de los operarios de la empresa.

“Básicamente las tareas que necesitamos realizar en Salvador Mazza es el mantenimiento al gasoducto y al oleoducto debido a que los caños quedaron prácticamente a la intemperie por el desmoronamiento del terreno, como consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos días”, dijo. En relación con ello, Eichenberger sostuvo que al quedar estos caños tan expuestos “lo que necesitamos es proteger esas instalaciones en el menor tiempo posible”. Al referirse al incidente generado por las personas apostadas en el lugar, el vocero comentó: “Lo que pasó fue que cuando nuestros operarios fueron al lugar para cumplir con el trabajó que se les encomendó la gente nos impidió porque tienen algunos problemas estructurales y reclamos que formularle al municipio referido a obras. Lamentablemente nosotros no podemos dar respuestas a un tema que es de competencia municipal o provincial”.

El vocero de Refinor explicó que el caño que quedó expuesto transporta el gas desde la destilería de Campo Durán hacia la localidad de Salvador Mazza. Advirtió que en caso de que los vecinos del Sector 5 cumplan con las amenazas de cerrar la llave de paso del fluido, esa población se quedará sin servicio.

Por otro lado, el directivo de Refinor indicó: “Hay una confusión en este tema. Por ahí no se transporta el gas que proviene de Bolivia. Esa instalación hace ya varios años que se relocalizó y quedó muy alejada del centro poblado. La intención fue precisamente evitar que una instalación de alto riesgo esté cerca de los vecinos”.

De lo expuesto surge claramente que los vecinos están utilizando la cuestión del caño para presionar al municipio respecto a las obras de infraestructuras que reclaman para la zona. En ese sentido, el intendente Rubén Méndez fue categórico en sus expresiones al señalar que la comuna no puede ejecutar estas obras porque la gente está asentada en un terreno privado. En tanto, Refinor dejó en claro que el caño de marras no puede quedar a la intemperie.