Paritarias: Gremios rechazan el 9 % de aumento que ofreció el Gobierno

Las expectativas eran bajas y los docentes se fueron desanimados. Ayer, el Gobierno provincial ofreció a los gremios que representan a los maestros un nueve por ciento de incremento salarial para este año en tres tramos iguales a cobrar en febrero, mayo y julio. La oferta fue rechazada por los distintos sectores, debido a que la consideran insuficiente y esperan ir mejorando el porcentaje en las próximas reuniones. Mañana continuará la discusión.

A partir de la media tarde y hasta la noche, por los pasillos del Ministerio de Educación desfilaron los representantes de los sindicatos AMET, Sadop, UPCN, ADP, ATE, Sitepsa y UDA que negocian de forma dividida.

Para sorpresa de los dirigentes, solo la ministra Analía Berruezo encabezó la reunión y fue la encargada de dar la primera propuesta, que tenía expectantes a todos los trabajadores de la administración pública provincial. Es que el aumento que logren los docentes se replicará a los demás gremios estatales. En años anteriores era el jefe de Gabinete de ministros, Carlos Parodi, el interlocutor con los representantes sindicales.

"Un nueve por ciento en tres cuotas para todo el año es muy bajo. Ya manifestamos nuestro rechazo", señaló la titular de ADP, Patricia Argañaraz, tras salir de la reunión con su adjunta, Marita Cerezo. La ADP aglutina a la gran mayoría de los maestros de Salta y tiene a la única representante mujer en el ámbito educativo sentada en las negociaciones paritarias. Para la sindicalista, "realizar un arreglo anual en esta situación bastante crítica y con pérdida del poder adquisitivo es imposible". Argañaraz insistirá para que se haga una "revisión" debido al desfasaje del 2,3 por ciento que los salarios estatales tuvieron en 2017, cuando se otorgó una suba del 22,5 por ciento contra el 24,8 de inflación que marcó el Indec. "Primero queremos ver si podemos hacer esta recuperación para hablar de porcentaje", anticipó.

Después de Patricia Argañaraz, ingresó a la seceretaría privada de Educación Juan Arroyo, el secretario general de ATE.

Minutos antes le contó a El Tribuno que al mediodía, cuando participó de la mesa de negociación de Salud, no hubo ofrecimientos concretos. "Planteamos las necesidades laborales, la estabilidad de los compañeros y el ministro (Roque Mascarello) se comprometió a dar una respuesta a los monotributistas". En lo salarial, Arroyo mencionó que ATSA planteó un 18 por ciento.

Más dinero para las escuelas

“Entregar en el período 2017 y en el 2018 lo mismo a las escuelas (para refacciones menores) es no tener en cuenta los índices de inflación y de aumento, sobre todo en lo que respecta a la construcción”, señaló la secretaria general de la ADP, Patricia Argañaraz.

Agregó que “estos montos (32.400, 27.000, 21.600 o 15.000 pesos) a algunas direcciones de escuelas ni siquiera les alcanza para pintar”. La ADP expuso el tema durante la reunión paritaria con la ministra Analía Berruezo y su equipo y pidió que se incremente también la inversión en infraestructura edilicia debido a que hay escuelas a las que se le había caído el techo, como en Metán, y que todavía no se refaccionaron. El sector docente realizará un relevamiento propio.

La situación de más de 200 maestros que aguardan su jubilación también es una preocupación para el sector. “Hay una nueva cláusula para los docentes que a la edad reglamentaria presentan los papeles de jubilación y dice que tienen hasta un año para no asistir y que se les debe pagar sin hacer ningún tipo de descuento”, sostuvo Argañaraz.

Se insistió también en que no se realicen descuentos en los aguinaldos ni en el incentivo a los maestros. Más capacitaciones gratuitas, modificación de los sumarios administrativos, designaciones y cese de los docentes interinos también fueron puntos de análisis.

El presentismo, un tema polémico para la docencia. Por lo menos desde la ADP, no se planteó ni se planteará dado que consideran que solo se busca desacreditar a los educadores. “Ese tema de insistir de que los docentes mienten y querer poner incentivos en el presentismo, lo que está pasando en Buenos Aires, no lo compartimos”, afirmó.