Quejas de usuarios que necesitaban hacer depósitos durante el paro bancario

El paro de actividades que lleva adelante el gremio de los trabajadores bancarios a nivel nacional generó fuertes quejas por parte de los usuarios. Algunos aseguraron que no pudieron efectuar depósitos de dinero y otros sostuvieron que les resultaba muy engorroso el trámite.

"Probé en tres máquinas y no pude hacer el depósito. Me explicaron que es porque las terminales tienen un tope de sobres. Mucha gente ya ha depositado y, como hoy los empleados del banco están de paro, no hay forma de que yo pueda hacer el trámite", sostuvo Cristina, una de las clientas que permanecía ayer a la mañana en la puerta de la casa central de Banco Macro, frente a la plaza 9 de Julio. Otras dos personas también se quejaron por la misma razón.

"Yo necesito hacer depósito de una suma grande de dinero porque así lo requiere mi trabajo pero hoy, por el paro, me veo imposibilitado de hacerlo. Me siento perjudicado. Depositar todo lo que necesito en una máquina es engorroso. No hay sobres de papel suficientes. No tengo otra opción que esperar hasta el miércoles", dijo Carlos, quien trabaja como empleado de una tienda de indumentaria.

Fuentes del banco sostuvieron en diálogo telefónico con El Tribuno que "resulta extraño" el planteo. "Se puede depositar perfectamente por cajeros automáticos, incluso hay cajeros inteligentes, uno en cada sucursal, que son de acreditación inmediata. Están señalados con calcomamías. Se acredita on line", agregaron.

"El límite para el depósito es el tamaño de la boca de dispensado. Se trata de 40 billetes, en buen estado. Si son billetes de 500 x 40 son 20 mil pesos, por ejemplo", explicaron las fuentes.

"Las personas pueden depositar toda la plata que quieran. También pueden extraer y hacer transferencias entre cuentas. No hay inconvenientes. Los canales alternativos funcionan bien, tanto cajeros como home banking. Se puede pagar la tarjeta de crédito y los servicios", aseguraron.

Extraer dinero

En la Casa Central del Banco Macro, ayer a las 10, había 18 personas esperando para extraer dinero de los 11 cajeros automáticos, que funcionaban adecuadamente para ese tipo de operación.

Por otra parte, en el banco Mas Ventas, ubicado en la calle Caseros 662, dos cajeros funcionaban correctamente y seis personas aguardaban para sacar plata. Sin embargo, en las dos terminales de depósito de dicha entidad, había carteles que decían: "Solo 2 depósitos por cliente".

Donde mayor concentración de clientes se produjo fue en el banco Nación, en la esquina de Belgrano y Balcarce. Allí había una fila de unas 20 clientes. Tres cajeros estaban en funcionamiento y una terminal estaba apta para hacer depósitos.

Durante un relevamiento por las entidades bancarias situadas en la calle España del microcentro, se pudo determinar que en el BBVA, Banco Francés, tres cajeros estaban funcionando y otorgaban dinero. Solamente tres personas estaban realizando operaciones allí.

Un panorama similar había en el banco Santander Río, donde funcionaban cuatro cajeros automáticos, mientras que en el banco HSBC, seis clientes realizaban sus operaciones de extracción en los cuatro cajeros de la sucursal.

En el banco Galicia, de tres cajeros automáticos solo funcionaba uno. Había un solo cliente en el lugar. En el Banco Hipotecario, el cajero estaba fuera de servicio y en la puerta había un cartel de grandes dimensiones que rezaba: "Con el 9% (cláusula gatillo sin retroactivo) de los bancos contra el 19,4% (cláusula gatillo con retroactivo coincide con el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central para 2018) inflación promedio estimada, perdemos $63.070 en el año/sueldo promedio. Asociación La Bancaria, nuestro sindicato. Paramos el 19-20/2".

Debido al paro bancario, muchos clientes que salieron a hacer compras, ya sea en supermercados, estaciones de servicio y otros locales comerciales, aprovecharon para extraer dinero en efectivo de sus cuentas del banco con sus tarjetas de débito en la línea de cajas.

"Me resulta práctico, más teniendo en cuenta que hay paro en los bancos y no sé si podré encontrar plata en los cajeros. Compré una gaseosa y un alfajor y saque dinero", sostuvo Verónica, una clienta que salía del supermercado Chango Más ubicado en la avenida Paraguay.