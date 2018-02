Redujeron en un 60 por ciento los accidentes viales

El municipio de Rosario de la Frontera dispuso tomar cartas en el asunto en relación con los accidentes viales en la ciudad. Para ello distribuyó a 30 inspectores, divididos en tres turnos con la consigna de efectuar masivo seguimiento de los conductores. Fue así que en el lapso de una semana lograron reducir en un 60 por ciento los siniestros.

Hasta hace un par de años la Ciudad Termal era la que figuraba con mayor porcentaje de accidentes, en muchos casos con resultados fatales. Fueron muchos los intentos para contrarrestar esta situación que se evidenciaba por la falta de cumplimiento a las normas legales. Era frecuente ver a menores de edad conduciendo motos o vehículos sin estar habilitados. El año pasado la Dirección de Tránsito realizó varias campañas de concientización y educación vial en las escuelas primarias y secundarias, acompañado de la difusión en diversos medios de comunicación, pero no resultó suficiente.

Miguel Marti, director de Tránsito, explicó que después de mucho andar se logró dar en la tecla. "Gracias al trabajo incansable de todo el personal de a poco las cosas empezaron a cambiar y fue así que en el término de una semana pudimos reducir en más del 60 por ciento los porcentajes de accidentes", comentó en funcionario. Dijo que las estadísticas marcaban que diariamente se registraban entre cuatro y seis siniestros viales. "Nos pusimos en la tarea de agilizar los controles con la consigna de montar guardia en los lugares críticos y las cosas empezaron a dar resultado", destacó.

Marti refirió que focalizaron la tarea en el control de las luces de los vehículos, el uso de los cinturones de seguridad y la documentación. Con la misma rigurosidad pusieron énfasis en el casco de los motociclistas. "El uso de celulares fue otro de los detalles, lo mismo que el respeto de los semáforos y en este caso tenemos la ayuda de las cámaras, en las cuales queda todo", subrayó el responsable de tránsito. Al respecto sostuvo que las cámaras han registrado en las últimas semanas numerosas infracciones por no respetar el semáforo, pero está convencido de que estas infracciones se van a reducir drásticamente cuando los conductores sean notificados de las multas que deben pagar.

"Por ahora las multas rondan los diez mil pesos, pero seguramente en poco tiempo se van a elevar, como ocurre en otras provincias", refirió el funcionario. Marti le atribuyó en la tarea una vital importancia a las cámaras, ya que éstas no solo registran los pases en rojo en los semáforos, sino los estacionamientos en lugares prohibidos. "En esto no hay vuelta; si la gente no se adapta tendrá que vivir pagando multas y creo que a la larga a nadie le convendrá porque así no hay bolsillo que alcance", dijo.

Marti señaló que los operativos sorpresivos han dado excelentes resultados, sobre todo con los motociclistas. "En este momento tenemos secuestradas unas cuarenta motos y estamos buscando un lugar para los automóviles", anunció.

El jefe de Tránsito exhortó a los vecinos a tomar conciencia acerca de los riegos para el conductor o terceros cuando se violan las normas. "La gente pasa los semáforos en rojo como si nada y después, cuando les llega la multa, muestran sorpresa porque piensan que nadie los ve. Nuestras cámaras tienen un giro de 360§, y registran todo", graficó Marti. Como prueba de la irresponsabilidad comentó que en los mensajes radiales se advierte de la presencia de las cámaras. "Parece gente no cree y sigue desobedeciendo, pero yo confío en que de a poco va a ir tomando conciencia y los resultados ya lo estamos viendo y eso nos satisface", expresó.

En relación las multas manifestó que el porcentaje más alto es por mal estacionamiento. "En la semana oscila entre un cincuenta y un setenta por ciento. Esto pasa porque los conductores no respetan los carteles indicadores, lamentablemente. Y lo llamativo es que los multados son los mismos de siempre", sentenció.

Nuevas medidas

A partir del día lunes Tránsito brindó un comunicado referido a ordenanza 3862/16 que establece la prohibición de colocar cualquier elemento que obstaculice o impida el libre tránsito peatonal, incluyendo moto- vehículos. En este caso, la multa será de mil pesos. “Yo comuniqué por todos los medios esta normativa, y por circular en contramano, por las veredas. En este caso la multa ascenderá a cuatro mil pesos”, dijo Marti.