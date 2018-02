¡Cambia, todo cambia! Luz verde a la reforma del fútbol del interior

Ya es un hecho. Ayer quedó oficialmente confirmado aquel persistente anhelo del Consejo Federal de la AFA, el de eliminar los torneos federales A y B considerados tediosos, deficitarios para los clubes y las ligas, y obsoletos; con el afán de unificar las dos categorías en una sola divisional fuerte y federal, que se alimente de cupos de ascenso a través de los torneos de ligas de cada región, con el argumento de solidificar y revalorizar competitivamente las alicaídas ligas del interior.

Con la firma del titular del CF, Pablo Toviggino y el aval de la entidad madre del fútbol argentino, se estableció ayer oficialmente la reestructuración total de los torneos de clubes indirectamente afiliados a la AFA, que comenzará a partir de junio con los certámenes de transición y que arrancará oficialmente en 2019.

Como primera medida, y como se venía anticipando desde las voluntades manifiestas de los dirigentes más representativos del interior, entre ellos los de la Federación Salteña, se decidió que una vez finalizado el vigente Federal C, a mediados del 2018, se disolverán los torneos federales B y C y a con su fin se creará en su reemplazo el “torneo Regional Federal”, que unificará a ambas categorías y cuya vida se nutrirá de los actuales participantes del Federal B, a excepción de aquellos que reciban invitaciones para jugar el Federal A por mérito deportivo (teniendo en cuenta que varios de la actual tercera categoría migrarán a la “nueva” B Nacional de 40 equipos que se anunciaría en los próximos días), pero principalmente de aquellos que logren cupos clasificatorios a través de las ligas locales. La actual conducción afista argumenta que su intención es revalorizar las ligas locales, tornarlas competitivas y a la vez eliminar un estamento jerárquico para acrecentar la motivación en los hoy desgastados certámenes.

Con esta implementación, la B Nacional 2019 tendrá 40 equipos agrupados en dos zonas -20 metropolitanos y 20 del interior del país- y para ello, se anunciará, se estipularán ascensos masivos del Federal A a la B Nacional en la presente temporada, utilizando el criterio de méritos deportivos. Y el Federal A mantendrá su nombre, pero de sus 39 participantes pasará el próximo año a tener 32. Mientras que al Regional 2019 lo compondrán los actuales militantes del Federal B -a excepción de los recientemente ascendidos y los 4 invitados-, los 16 clubes que ascenderán desde Federal C 2018 y los 8 clubes que descenderán desde el actual Federal A.



Central Norte sería invitado al Federal A

Ya es una realidad la supresión de una categoría y la readaptación de los viejos regionales, bajo el nombre de Regional Federal 2019, que se jugaría en principio con los que se ganarán el derecho a jugar el Federal B, pero que recién en 2020 entrarán en escena los campeones de las ligas del interior. Lo que aún resta definirse es el destino de la B Nacional y el Federal A, en el que juegan Gimnasia y Juventud. En caso de confirmarse el Nacional B de 40 equipos con ascensos masivos del Federal A, para rearmar esta última divisional con 32 equipos habría 4 invitaciones, y las obtendrían los subcampeones del último Federal B, entre ellos, Central Norte. Esto se haría oficial en unos días.