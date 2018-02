Clima hostil en la previa de la Supercopa argentina

Los organizadores del partido a jugarse en Mendoza indicaron que la premiación no es un punto que los equipos estén obligados a cumplir.

El equipo que pierde la final de la Supercopa Argentina, que Boca y River disputarán el próximo 14 de marzo en Mendoza, no está obligado a permanecer en el campo de juego durante la premiación.

Así lo indicaron este martes allegados a la organización del encuentro, que enfrenta al ganador del campeonato de Primera División (2016/17), que fue Boca, con el campeón de la Copa Argentina del año pasado, torneo que ganó River.

El partido está a cargo de la empresa Santa Mónica y será televisado por TyC Sports.

La consulta está relacionada con el clima hostil entre ambos rivales, a partir de las quejas insistentes de River por malos arbitrajes y lo que su entrenador, Marcelo Gallardo, quien sugirió “tener la guardia alta” tras destacar que Claudio Tapia y Daniel Angelici, presidente y vice de la AFA, son simpatizantes de Boca.

También el presidente millonario, Rodolfo D’Onofrio, terció en el tema y habló de “complot” contra River en la últimas horas.

Por el lado de Boca, allegados al entrenador Guillermo Barros Schelotto señalaron que el DT está muy molesto con la situación y que en los próximos días dejará asentada su posición, para alertar que desde el club de Núñez buscan “enrarecer” el clima previo para condicionar al árbitro del superclásico que definirá una copa, y que aún no fue designado.

En ese contexto, los organizadores del partido a jugarse en Mendoza indicaron que la premiación no es un punto que los equipos estén obligados a cumplir, aunque señalaron que siempre recomiendan “recibir las medallas y aplaudir a los rivales en favor del espectáculo y la buena convivencia”.