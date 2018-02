Boca recibiría una “ayudita” de la Conmebol

El uruguayo Nahitan Nández podría ver reducida su sanción de tres partidos por Copa Libertadores y que Boca sea beneficiado por tener a uno de sus jugadores vitales.

Según reconocieron dos fuentes de Conmebol, existen “serias chances” que el fallo que será dado a conocer a fines de esta semana sea positivo para el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Nández fue suspendido por cinco fechas cuando jugaba en Peñarol en un partido ante Palmeiras, de las cuales ya cumplió dos.

En ese sentido, el futbolista hizo una presentación (apoyada por el equipo uruguayo y por Boca) en base al artículo 70 del reglamento de Conmebol, que hace referencia a la revisión de una sanción.

El conjunto argentino solicitó que se extinga el castigo sobre el charrúa amparándose en que Felipe Melo, del Palmeiras, vio morigerado su castigo de seis a tres fechas.

No obstante, la diferencia es que el brasileño realizó la apelación apenas se conoció el castigo.

Boca debutará ante Alianza Lima el 1 de marzo en Perú y, si Conmebol decide fallar a favor de Boca, puede suceder que se extinga el castigo o bien que le bajen alguna fecha la suspensión.

Por otra parte, el mediocampista Fernando Gago realizó ayer trabajos con pelota en el Complejo Pedro Pompilio, en la vuelta de Boca a los entrenamientos, tras la victoria 1 a 0 ante Banfield.

Pintita, quien se rompió los ligamentos cruzados el 5 de octubre pasado, comenzaría la semana próxima a trabajar a la par de sus compañeros.

Con este escenario, habrá que ver si Guillermo lo considerará para la Supercopa, que se disputará el 14 de marzo frente a River, en Mendoza.

Si no hay problemas en lo físico, Guillermo repetiría ante San Martín de San Juan el mismo equipo que el domingo venció 1-0 como visitante a Banfield.

Agustín Rossi; Jara, Goltz, Magallán y Fabra; Nandez, Barrios y Reynoso; Pavón, Tévez y Cardona conformarían el once para recibir a los cuyanos.

Otro de los grandes ausentes en el xeneize en los últimos

partidos, Pablo Pérez, estuvo en kinesiología recuperándose de una distensión en el músculo sóleo izquierdo (pantorrilla) y no llegaría para jugar en Perú ante Alianza Lima el 1 de marzo en el debut en la Copa Libertadores.