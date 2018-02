Todo era una fiesta hasta que Thornton se fue

Faltaban 7 segundos y un abatido Nicolás Aguirre rebotaba la naranja, mientras el público cantaba sin parar “oh Salta Basket, es un sentimiento, no puedo parar”. El domingo los infernales conseguían una histórica victoria sobre San Lorenzo, el mejor equipo de la Liga Nacional, por 85 a 70 y no solo salían del fondo de la tabla, sino que además llegaban a tres triunfos consecutivos.

La fiesta se prolongó el lunes y también el martes. Los jugadores repetían que habían cambiado el chip y ahora estaban mejor que nunca para afrontar el tramo final de la competencia con el firme objetivo de abandonar los últimos puestos y el tan temido descenso. Todo era una fiesta hasta que Willie “Al” Thornton hizo sus valijas y se mandó a mudar.

El exjugador de Los Angeles Clippers, Washington Wizards y Golden State Warriors y ahora también ex Salta Basket recibió una millonaria oferta desde el básquet japonés y no dudó, por lo que la dirigencia del representativo provincial busca alternativas para ocupar su lugar.

El norteamericano estuvo solo dos meses con los infernales, ya que llegó a fines de diciembre, tras la baja de su compatriota Quinnel Brown y su debut oficial fue el 5 de enero ante Bahía Basket, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

El futuro de Thornton es un equipo de Japón, pero además el seleccionado de ese país lo quiere y pretende nacionalizar tras su destacada actuación como ala pivote en la liga más importante de Argentina.

Por dos temporadas, obtendrá nada menos que más de medio millón de dólares, según anunció la página oficial de la Liga Nacional.

El paso previo de Al fue en Brujos de Guayama, un reconocido equipo de Puerto Rico. Thornton fue el primer y único ex-NBA que defendió la camiseta de Salta Basket a lo largo de su corta historia.



Resarcimiento mínimo

Los contratos entre jugadores y una franquicia en la Liga son muy minuciosas, por lo que ambas partes antes de firmar un contrato llegan a un acuerdo de rescisión. Salta Basket podía haber dado de baja a Thornton o él podría marcharse casi sin dar explicaciones (como finalmente ocurrió).

Sin embargo, el traslado del ex-NBA le dejará, al menos, un resarcimiento económico mínimo.

Ahora, con el parate por las eliminatorias sudamericanas, Salta Basket tendrá unos días para buscar un reemplazante hasta disputar su próximo partido, el 3 de marzo ante el conjunto santiagueño de Olímpico de La Banda, en el Delmi. “Por el momento no tenemos nada”, confirmaron a este diario.