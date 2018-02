Juventud, para apagar el incendio, reivindicarse y codearse con algún "grande"

Decididamente no es una semana más para Juventud Antoniana. El clima puertas para afuera no es el mejor tras la segunda derrota al hilo sufrida en la fase reválida del torneo Federal A frente a Mandiyú de Corrientes, el pasado domingo en el estadio Martearena, tras lo cual el santo pasó de estar primero, cómodo en lo más alto de la tabla de posiciones, a caer en el tercer lugar.

Además, la explosión de los hinchas antonianos, quienes alzaron e hicieron oír su voz de disconformismo con el actual proceso institucional y direccionaron sus insultos a la dirigencia que comanda José “Pepe” Muratore, tampoco fue un hecho menor, ya que la tensión es notoria y manifiesta en las tribunas, por lo que cualquier resultado deportivo termina incidiendo con mayor impacto en la sensibilidad colectiva.

En medio de este contexto, Juventud volverá a presentarse ante su público esta noche, a las 22, frente a San Jorge de Tucumán, en el mismo escenario que fue una “caldera” de hostigamientos hace 72 horas, pero esta vez por la Copa Argentina, la competencia paralela en la que el santo se encuentra bien parado y con serias posibilidades de meterse después de mucho tiempo en un cuadro principal de Copa, aquel que le permitiría “codearse” con los grandes y enfrentar a alguno de los “poderosos” de la Primera División, una motivación extra que siempre es necesaria en el alicaído fútbol salteño.

La revancha de la segunda fase preliminar regional copera frente al expreso tucumano será, entonces, esta noche una buena chance para las reivindicaciones y para, al menos, atenuar esas “llamas” de malestar de hinchas y socios que van más allá de un eventual resultado futbolístico.

Los dirigidos por Gustavo Módica cuentan con el handicap a favor otorgado por la victoria 3 a 2, conquistada en el encuentro de ida disputado en Tucumán, que fue suspendido el pasado 28 de enero por aquellos vergonzosos y tristes incidentes de las facciones enfrentadas de la barra y que fue reanudado el 7 de febrero. Por tal motivo, Juventud se clasificará a los 32avos. de final de la inclusiva competencia aún hasta perdiendo por un gol (0-1 o 1-2), también gracias a los tres goles de visitante conquistados en los primeros noventa minutos.

Si bien la prioridad deportiva de Juventud en este 2018 es ganar la reválida para poder meterse en los play-offs del Federal A y buscar un posible ascenso desde el camino más largo y empinado (o, al menos, aproximarse a los principales puestos al final para alcanzar una de las 8 o 9 invitaciones previstas para la inminente y reformulada B Nacional de 40 equipos), también es muy necesario por estas horas en la Lerma ese “dulce” que implicará una conversación copera.

Las bajas por lesiones y la necesidad de rotar por el extenuante calendario, y de cara al partido del domingo en Jujuy con Zapla, obligan a Módica a ensayar varias modificaciones.



Una "santa" enfermería

En Juventud agobian las lesiones en cadena de los últimos días. El último afectado fue Joaquín Iturrieta, de quien se confirmó que padece un esguince de rodilla de primer grado que lo tendrá al menos 20 días parado. Cabe recordar que, en el choque con el expreso por la reválida, Gonzalo Menéndez se retiró con una contractura en el isquiotibial de su pierna derecha y, tras la victoria con Patria en Formosa, Carlos Ramadán se fracturó la tibia y fue operado.



El Martearena, otra vez con cabeceras desiertas

Por cuarta vez consecutiva la dirigencia de Juventud mantiene su postura de no vender entradas populares para un encuentro de local, una controvertida postura que fue tomada tras aquellos lamentables episodios de violencia que protagonizaron sus barras en Tucumán, justamente en el partido de ida de esta misma llave de Copa Argentina ante San Jorge. Los directivos del santo sostienen esta determinación en el argumento de que los violentos no vuelvan a pisar en el Martearena, más allá del costo económico que implica cerrar las populares. Y a un mediano plazo se sabe que la intención es jugar solo con socios en condición de local, pero siempre en el escenario mundialista.

“La deuda de Juventud ronda los 2 millones de pesos y el futuro del club está comprometido por la poca participación de los socios”, se despachó Muratore en la semana, en diálogo con el programa radial Alta Competencia emitido por Radio Salta.

Por ende, otra vez solo se venderán preferenciales y plateas. Las localidades para el choque de esta noche se expenderán de 10 a 20 en la sede social. Y desde las 20 en adelante, la venta se trasladará a las boleterías del estadio. Los precios son los que detallamos a continuación: preferencial $200; platea $250, menores (en cualquier sector $100). Al tratarse de Copa Argentina no se venderán en la ocasión entradas especiales, para socios, damas y jubilados.

Otro valor promovido

Desde que arrancó el proceso comandado por Gustavo Módica varios juveniles vienen teniendo paulatinamente chances de sumar minutos y -algunos- hasta de ser titulares de manera oficial en la primera. Para la revancha con el expreso se halla concentrado e irá al banco por primera vez el valor canterano Cristian Chavarría, un mediocampista de 19 años.

Además, formaron parte de la concentración que aguardan desde anoche: Fernando Tantoni (arquero); Juan Pablo Paz (defensor); Carlos Medina, Lucas Acosta (volantes), más Leandro Zárate y Leonardo Villa (delanteros).

Por su parte, San Jorge saldrá a la cancha con un “mix”, teniendo en cuenta que su prioridad absoluta es la reválida y salvarse del descenso, ya que por el Federal A tiene por delante tres partidos consecutivos de local con sus rivales directos (Guaraní Antonio Franco, Patria y Mandiyú).



Los últimos pasajeros

Además de la llave de Juventud Antoniana, hoy se definirán dos clasificados más para terminar de confeccionar el cuadro principal de la Copa Argentina. Gimnasia de Mendoza recibirá a Deportivo Maipú, a las 21.30 (el botellero había vencido en la ida 1-0 como local).

Y por la fase regional B, Ferro Carril Sud de Olavarría recibirá a Rincón de Neuquén, a las 17. El vencedor también se meterá en 32avos de final. El sorteo del cuadro principal será el 6 de marzo.



las formaciones

JUVENTUD SAN JORGE

J. Mulieri N. Carrizo

A. Bellone R. Alderete

N. Pérez F. Pereyra

J.P. Cárdenas E. Guardia

C. More A. Jiménez

J. Marín C. Montiglio

M. Zolorza C. Abregú

C. Acosta E. Cuevas

J.C. Bautista C. Vega

G. Ibáñez G. Ontivero

Y. Angulo N. Martínez

DT: G. Módica DT: H. Corbalán

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Nicolás Sosa (Ctes.)

Asistentes: Brillada y López

Hora de inicio: 22