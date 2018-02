Más polémica. Nuevo arbitraje para la fecha 17, puesto “a dedo”

Contrataciones directas, cargos para amigos y familiares de estos, beneficios para algunos y postergación para los más necesitados, es parte de un folclore de nunca acabar en este país.

Hasta cuando se trata de aclarar un hecho sospechoso, lo único que se llega a hacer es oscurecer lo que después se denomina “transparencia”.

Así fue que ayer, luego de un fin de semana repleto de polémicas arbitrales, y un día después que presentaran a los “hombres de negro” que se encargarían de impartir justicia en la fecha 17, apareció un cambio de planes.

La Dirección Nacional de Arbitraje, encabezada por Horacio Elizondo, decidió definir a dedo a los jueces para los duelos de la 17ª fecha de la Superliga. Tras una de las controversias del fin de semana que “perjudicó” a los millonarios, Vélez-River estará a cargo de Mauro Vigliano.

“Nos encontramos con una situación crítica en esta fecha, así que ya estamos evaluando qué hacer para la siguiente”, expresó Elizondo a los medios de comunicación.

De esta manera, el mandamás del arbitraje nacional dejó entrever que la designación de los jueces para la próxima jornada de la Superliga, este torneo que comenzó a mediados del año pasado con programaciones y reprogramaciones sobre la marcha, no iba a ser igual a las demás.

Ayer tarde, evitando que el “trámite” burocrático y las críticas permanentes de los clubes no permitan llegar a un rápido acuerdo, el exárbitro juntó a sus colaboradores y decidieron efectuar una “designación directa por rendimiento” de los referís.

Es decir, un sorteo “a dedo”.

Cabe destacar que el mayor detonante se dio el pasado domingo en el Monumental de Núñez, cuando Jorge Baliño y su terna arbitral tuvieron un deplorable desempeño en el encuentro entre River y Godoy Cruz.

En esa línea, Elizonde no deslindó responsabilidades y se puso el “equipo al hombro.”

“El máximo responsable soy yo. Ni la AFA, ni el Gobierno nacional o quien sea. El que puso en el sorteo a esos árbitros calificados soy yo. Creí que podían estar a la altura y las cosas no salieron como esperaba”, reconoció sobre las suspicacias generadas por las acciones de los árbitros.

Y vale aclarar una cosa. Tanto Baliño, que dirigió a River el fin de semana, como Silvio Trucco, quien tuvo una accidentada actuación en el clásico pasado entre San Lorenzo y Boca por la fecha 14, quedaron “afuera”.

Tras la controversia, Mauro Vigliano fue designado para Vélez-River. Boca-San Martín de San Juan será controlado por Diego Abal y Gimnasia-San Lorenzo (el otro club que se quejó) tendrá la conducción de Federico Beligoy.