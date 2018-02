Hugo Moyano: "Si llega a pasar algo en la marcha va a ser culpa del Gobierno"

"Estoy convencido que va a ser una jornada tranquila, pero si algo llega a pasar va a ser culpa del Gobierno", advirtió en la noche del martes Hugo Antonio Moyano, a horas de la marcha convocada por el gremio de Camioneros.

"Tengo muchas marchas y nunca hubo incidentes si no han sido provocados por los Gobierno. Cuando marchamos por la Banelco, lo hirieron a (Julio) Piumato y fue la Policía. El trabajador no produce incidentes. Lo hacen desde los Gobiernos a través de los servicios (de inteligencia) para provocar y que las protestas sean desprestigiadas", aseguró Moyano, en CNN Argentina.

"Yo creo que va a haber mucha gente en la marcha. Se están organizando trabajadores de gremios cuyos dirigentes no van a ir. Va a ser una movilización muy importante y se va a expresar el descontento con paz y tranquilidad con las medidas que viene tomando el Gobierno y que perjudican al trabajador", añadió.

El líder camionero también expresó consultado sobre su situación judicial: "Si la Justicia me llama, voy a ir igual por más cantidad de gente que haya en la marcha. Esa es una de las tantas cosas que quieren instalar para desprestigiarme".

También habló de la buena relación que tenía con Mauricio Macri al punto de inaugurar juntos un monumento a Juan Domingo Perón: "Yo con el Gobierno de la Ciudad, que estuvo 8 años Mauricio Macri, siempre tuve buena relación. Yo no la corté. La relación dura cuando encuentra respuestas a los reclamos de lo que uno representa y yo represento a los trabajadores. Si el gobierno no da respuestas a los trabajadores, no se puede tener una relación".

Finalmente, Moyano apuntó contra otros sindicalistas: "Hay muchachos o dirigentes que prefieren andar bien con el gobierno de turno. Yo prefiero andar bien con los trabajadores".

—Pero usted ayudó a que Macri sea presidente, hizo campaña con él, por ejemplo con lo del acto del monumento a Perón- le observó el periodista Viale.

—No sé en qué sentido. Yo no hice campaña con él. Él era jefe de la Ciudad. Me dicen que van a inaugurar el primer monumento en la historia de Perón, me invitaron y fui. Pero de ahí a tocar el bombo para que Macri sea presidente... no.