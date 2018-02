Pablo Moyano: "Más que nunca pienso que son unos cagones los que no vienen a la marcha"

El secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Pablo Moyano, dijo que hoy “más que nunca” cree que “son unos cagones” los dirigentes sindicales que no participarán de la marcha convocada por su gremio para esta tarde contra la política económica del gobierno nacional.

"Más que nunca pienso que son unos cagones quienes no van a la marcha", afirmó Moyano hijo al criticar duramente a la dirigencia gremial que decidió no sumarse a la convocatoria de esta tarde.

En una entrevista por Radio Rivadavia, Pablo Moyano aseguró que su hermano Facundo también se sumará a la protesta de esta tarde "con cerca de tres mil trabajadores de peajes".

"Es increíble como el Gobierno trató de descalificarla y desprestigiar a la marcha de hoy", se quejó el dirigente, a la vez que vaticinó que la movilización “va a ser impresionante”.

Tras afirmar que “la CGT está prácticamente partida”, comentó que “el papa Francisco apoya la unidad de sectores que están siendo atacados por este modelo" y mencionó que estuvo "tres veces a solas" con el pontífice argentino, a quien observó "preocupado".

En tanto, el secretario adjunto de la Federación de Camioneros reclamó una mesa de diálogo con el gobierno nacional, pero pidió que “no sea sólo para la foto" y reclamó que "deje la soberbia” de lado.

Por último, Pablo Moyano consideró que las causas judiciales en su contra y de su padre (Hugo Moyano) “son todas mediáticas, y no hay nada” para investigar, y apuntó jocosamente que “en Independiente lo único que lavábamos eran los baños que los dejaron todos sucios".