El método de Penélope Cruz contra el machismo de los cuentos infantiles

Penélope Cruz es una declarada y orgullosa feminista. Para que en su hogar la igualdad de género sea algo tenido muy cuenta, tomó una decisión. La española contó que, cuando lee cuentos infantiles a sus hijos, cambia los finales para no reproducir el machismo que existe en ellos.

En una extensa entrevista con Porter Edit, la musa del cineasta Pedro Almodóvar, de 43 años, enfatizó en la importancia que tienen los cuentos de hadas para los niños ya que “son las primeras historias que los hijos escuchan de boca de sus padres. Cuando leo cuentos de hadas a mis hijos por la noche, siempre estoy cambiando los finales, siempre, siempre, siempre, siempre. Que la jodan a Cenicienta, a la Bella Durmiente y a todas las demás”, expresó la ganadora de un Oscar.

“Hay mucho machismo en esas historias y eso puede tener un efecto en la forma en que los niños ven el mundo. Si no tienes cuidado, empiezan a pensar: ‘Ah, entonces los hombres deciden todo’”, explicó la estrella de cine, que es madre de Leo, de 7 años, y de Luna, de 5.

Por ello, según aseguró al citado medio, sus heroínas rechazan ofrecimientos de matrimonio o hacen las propuestas ellas mismas. “En mi versión de Cenicienta, cuando el príncipe dice: ‘¿Quieres casarte?’, ella responde: ‘No, gracias’, porque no quiero ser una princesa. Quiero ser astronauta o chef ‘”, ejemplificó.

La actriz también se refirió a la importante del movimiento Time’s Up que nació en los EEUU luego de conocerse los abusos por parte del productor Harvey Weinstein. “Es un apoyo no a la industria del cine, sino a cualquier industria, y a hombres y mujeres -me gusta recalcar esto- que hayan sufrido acosos sexuales o abusos de poder, y que necesitan defensa y protección. Para eso hemos creado este fondo”.

También opinó que Hollywood tiene una actitud muy diferente entre hombres y mujeres. “Desde los 25 años, (los periodistas) me han estado preguntando si tengo miedo a envejecer. Es una locura de pregunta y siempre me negué a responder. Nunca le harían esta pregunta a un hombre”, se lamentó.