Hugo Moyano: "No estoy implicado en ninguna denuncia por corrupción"

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, arribó esta tarde al escenario montado en la intersección de 9 de Julio y Belgrano, donde comenzó el acto contra el gobierno nacional. Junto al dirigente sindical se encontraban sus hijos, Pablo y Facundo Moyano, los referentes de las CTA Hugo Yasky y Pablo Micheli, y el secretario general de los Canillitas, Omar Plaini, entre otros.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, destacó que la movilización en el centro porteño es "pacífica" y advirtió que la "violencia" es el gobierno de Mauricio Macri, "cuando ataca a los dirigentes sindicales para conseguir su silencio".

"Violencia es haberle robado a los trabajadores cuando votaron la ley previsional. Violencia es cuando eliminan impuestos a los ricos y se los siguen cargando a los trabajadores. Violencia es cuando se ataca a los dirigentes sindicales para conseguir su silencio", resaltó Palazzo.

En el escenario en 9 de Julio y Belgrano, expresó su respaldo al líder de Camioneros, Hugo Moyano, y a "todos los que son objeto de persecución de este gobierno".

"Hoy nace la resistencia a las políticas de este gobierno", enfatizó el secretario general de La Bancaria.

Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, alentó la posibilidad de un paro nacional si no hay respuestas del gobierno nacional a los reclamos de las centrales obreras y llamó a mostrar "la unidad dentro de la diversidad".

"Volvámonos a juntar pronto si no hay respuestas, mostremos la unidad dentro de la diversidad para decirle basta a estos tipos", resaltó Micheli, al hablar de un "paro nacional". El dirigente de la CTA subrayó que muchos dirigentes del gobierno "son vagos, que vinieron llenarse los bolsillos". Micheli, además, agregó: "Dicen que cómo van a marchar con (Hugo) Moyano. Nosotros venimos acá para que paren a los despidos, que paren con la entrega del país, con los aumentos".

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó que tras cada marcha el Gobierno "interviene un sindicato o abre una causa" contra algún sindicalista, a través de "jueces amigos".

"Sabemos que cada vez que salimos a la calle este gobierno con algún juez amigo interviene un sindicato, abre una causa. Por eso bancamos a (Hugo) Moyano, a (Roberto) Baradel, y les decimos que si quieren buscar delincuentes, ladrones, les pasamos una dirección: Balcarce 50", enfatizó Yasky.

En el escenario montado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, el dirigente de la CTA llamó a construir "una nueva unidad del sindicalismo y los movimientos sociales contra un gobierno que le mete la mano en los bolsillos a los trabajadores y los jubilados". "Este va a quedar en la historia como el día de la unidad de los trabajadores, de que no nos ponemos de rodillas ante los patrones", señaló.

"No somos desestabilizadores"

Finalmente, tomó la palabra el dirigente sindical Hugo Moyano. El secretario general del gremio de Camioneros rechazó que la movilización contra el gobierno sea para esquivar las causas judiciales en su contra y afirmó que tiene "las suficientes pelotas" para defenderse solo. "Si tuviera un problema, tengo las suficientes pelotas para defenderme yo mismo", recalcó Moyano y aseguró que no está "implicado en ningún tema de corrupción" y resaltó que la movilización contra el gobierno es "pacífica" y no busca "amenazar", al tiempo que sostuvo que los trabajadores no son "desestabilizadores".

"Multiplicaron a los pobres y todavía nos quieren hacer creer que sus políticas en el futuro nos van a beneficiar, es mentira.

Los ataques gremiales son para destruir la defensa que puedan tener los trabajadores. Eso es lo que venimos a decirle en una marcha pacífica", subrayó Moyano. En el cierre del acto, aseguró: "No somos antidemocráticos, así que se queden tranquilos, pero sí somos luchadores y vamos a luchar incansablemente".

En otro momento Hugo Moyano afirmó que no tiene "miedo de ir preso" ni de que lo "maten", porque -según dijo- está "dispuesto a dar la vida por los trabajadores". "No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón", remarcó el líder gremial, al cerrar el multitudinario acto. En el escenario en 9 de Julio y Belgrano, Moyano enfatizó: "Así que por más que hagan y digan lo que digan, aquí estoy, no me voy a ir del país, no tengo plata afuera".

Al cerrar el acto contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri, el líder sindical subrayó: "No me cagué nunca, siempre puse las que tengo que poner y si hay un problema que se queden tranquilos, que voy a poner las que tengo que poner".

"Los gorilas no pueden estar más"

Hugo Moyano subrayó que "los gorilas no pueden estar más" en el gobierno y llamó a los trabajadores a "prepararse" para cuando sea el momento de volver a votar. El líder sindical le dijo al presidente Mauricio Macri que "toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria". "Por eso, preparémonos los trabajadores para cuando sea el momento. Los que se puedan haber equivocado, que reflexionen, los gorilas no pueden estar más", enfatizó Moyano, sobre el final de su discurso, rodeado por referentes de la CTA, gremios y movimientos sociales, además de distintos dirigentes políticos.

Las columnas de trabajadores de Camioneros, los movimientos sociales, ATE y las CTA se ubicaron frente al escenario montado en avenida 9 de Julio y Belgrano. Mientras otras agrupaciones políticas y gremiales continuaban acercándose al centro porteño, los principales convocantes a la movilización ya se habían ubicado en lugares de privilegio frente al escenario.