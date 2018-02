Ironías y cruces con Cambiemos de Facundo Moyano tras la marcha

Terminada la multitudinaria marcha denominada 21F contra las políticas de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri, comenzaron los chispazos entre las espadas mediáticas del macrismo y sindicalistas y opositores. En este caso, Iván Petrella, el flamante funcionario dependiente de Marcos Peña, chicaneó a Facundo Moyano, hijo del histórico exlíder de la CGT y diputado nacional por haber parcipado de la manifestación que encabezó su padre tras haber dicho que "no tenía nada que ver con Camioneros".



"Lo vi a Facundo Moyano en el palco. A pesar de que en el programa de Mirtha Legrand había dicho que no tenía nada que ver con Camioneros. Supongo que siempre se puede cambiar de opinión", lanzó Petrella, que hace poco fue eyectado del Ministerio de Cultura para recalar en Jefatura de Gabinete como titular del programa Argentina 2030 en reemplazo del economista Eduardo Levy Yeyati.



Dije que no tenía relación formal con el Sindicato de Camioneros, tampoco con Independiente. Eso no significa que no apoye un reclamo legítimo y democrático como lo hicieron cientos de miles de trabajadores en la 9 de Julio y millones desde sus lugares. Tonti 😉 https://t.co/DuijeAHthc — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) 21 de febrero de 2018

Unas horas más tarde, el diputado nacional reaccionó con un contundente mensaje en que le explicó a Petrella la diferencia entre ser parte de un sindicato y apoyar un "reclamo legítimo y democrático", y remató el tuit con un irónico "tonti" acompañado por un emoji.



A Petrella no lo conformó la explicación del menor de los Moyano, y cambió el eje de la discusión para referirse a las razones de la movilización y opinar sobre el rol opositor que, a su entender, debiera tomar el legislador: "¿Realmente crees que este gobierno "hambrea" al pueblo" Si lo crees, ok. Mi sospecha es que no. Vos tenes que ser un eje central de la oposición moderna que el país necesita y en ese palco no lo vas a ser nunca. Es mi opinión nomas...".

¿Realmente crees que este gobierno "hambrea" al pueblo" Si lo crees, ok. Mi sospecha es que no. Vos tenes que ser un eje central de la oposición moderna que el país necesita y en ese palco no lo vas a ser nunca. Es mi opinión nomas... — Ivan Petrella (@ipetrella) 21 de febrero de 2018

Un irónico tuit

Al igual que su familia, Facundo Moyano no pudo ocultar la emoción que le significó la convocatoria del 21-F. Por eso, desde su Twitter no dudó en mandar mensajes al oficialismo y a los gremios que se bajaron. Para ello, utilizó una foto y tan solo 3 palabras. " Lo dejaron solo ", escribió en forma irónica y acompañó la frase con una imagen aérea de la 9 de Julio desde atrás del escenario donde habló su padre, Hugo Moyano .

Minutos más tarde, subió una imagen similar a su cuenta de Instagram, pero cambió la frase: "La única verdad es la realidad".