¿Quiénes acompañaron a Moyano en la marcha?

Sin lograr adhesiones dentro de la CGT más allá de sus históricos aliados, la masiva movilización de Hugo Moyano en el centro porteño tuvo hoy como principal protagonista al gremio de Camioneros, mientras que también aportaron nutridas columnas las dos CTA, los movimientos sociales, agrupaciones del kirchnerismo y partidos de izquierda.



El escenario estuvo ocupado por los referentes del moyanismo y de los sectores sindicales y sociales que están fuera de la CGT y buscan confluir con el camionero en un espacio gremial de fuerte tono opositor al macrismo.

Sobre el palco estuvieron Hugo Moyano, Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Pablo Micheli (CTA Autónoma), Esteban "Gringo Castro (CTEP), Sergio Palazzo (Corriente Federal de Trabajadores) y el miembro del triunvirato Juan Carlos Schmid (CGT), todos ellos oradores del acto, aunque este último sólo se limitó a leer un pasaje del documento elaborado durante la cumbre sindical de Mar del Plata del mes pasado, en la que se hizo la convocatoria a la marcha.

También se ubicaron en el escenario los hijos de Hugo Moyano, Pablo (Camioneros), Facundo (diputado del Frente Renovador) y Emiliano (abogado de la CGT), y los secretarios generales de gremios del moyanismo, como Omar Plaini (Canillitas), Miguel Ángel Díaz (UDOCBA) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes).

Además tuvieron un lugar los referentes de las organizaciones sociales Juan Grabois (CTEP) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie), y los sindicalistas Sonia Alesso (CTERA), Roberto Baradel (Suteba), Daniel Catalano (Ate-Capital), Horacio Ghilini (Sadop) y Néstor Segovia (Metrodelegados).

En tanto, llamó la atención la ausencia de un sindicalista del moyanismo, Abel Frutos (Panaderos), quien al momento de la movilización se reunió con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con lo cual se presume el inicio de su despegue del camionero.

Por otra parte, si bien no subieron al escenario, marcharon varios referentes del kirchnerismo, como el diputado y secretario general de La Cámpora, Máximo Kirchner, sus compañeros de bancada Axel Kicillof, Andrés Larroque y Daniel Filmus, el jefe del bloque Agustín Rossi, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex canciller Jorge Taiana, entre otros.

También estuvieron en la marcha dirigentes de espacios de izquierda como la diputada Myriam Bregman, Nestor Pitrola, Rubén "Pollo" Sobrero y Romina del Plá, además de la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Tati Almeida, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, el economista liberal Javier Milei y el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera.

En medio del enfrentamiento con el gobierno nacional por sus dichos sobre la salida anticipada de Mauricio Macri, asistió a la movilización el ex juez de la Corte Suprema y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni.

Entre las organizaciones que llevaron manifestantes además estuvieron La Cámpora, la FUBA, el Sindicato del Neumático, el partido del detenido Luis D Elía MILES, el Frente Transversal y el MST-Nueva Izquierda.