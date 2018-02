Se abre el telón del torneo Pre-Goga Gómez, en Popeye

Distribuidos en cuatro zonas, 14 equipos le darán vida al torneo Pre-Goga Gómez que se disputará desde la jornada de hoy donde solo uno clasificará a la competencia principal, que será la próxima semana.

Los equipos participantes de este Pre-Goga son Tigres Rojo, Grand Bourg, Central Norte y Popeye A, en la zona A; Tigres Negro, Jockey Blanco, Aguaray y Universitario Rugby Blanco, conformarán el grupo B; en la zona C estarán Gimnasia y Tiro Celeste, Jockey Rojo y Popeye B, mientras que en el grupo D se encontrarán Popeye C, Río Grande y Universitario Rugby Verde.

Después de la fase clasificatoria los dos principales equipos de cada zona obtendrán sus pasajes a los cuartos de final, mientras que terceros y cuartos disputarán los puestos desde el noveno al 14º.

En la jornada de hoy, siempre en el club espinaca, abrirán el telón dos partidos en simultáneo: Tigres Negro ante Jockey Blanco (en cancha 1) y Gimnasia y Tiro Celeste vs. Popeye B (en cancha 2), a las 19.

Luego, a las 20.15 continuarán Popeye C ante Río Grande; a las 21.30 chocarán Popeye A con Grand Bourg y Tigres Rojo con Central Norte, mientras que cerrarán el día inicial, desde las 22.45, Aguaray con Uni Rugby Blanco.

Mañana los partidos arrancarán a las 10 y cerrarán cerca de las 23.