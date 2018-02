Independiente aguantó hasta el final pero cayó por penales con Gremio

Independiente no pudo sumar la 18va. conquista internacional de su historia porque anoche Gremio lo venció por 5 a 4 en definición por tiros penales, en Porto Alegre, luego de empatar 0 a 0 en los 90 minutos regulares y los 30 suplementarios de la segunda final de la Recopa Sudamericana, que en la ida finalizó 1 a 1 y en el global de ambos enfrentamientos jugó casi la mitad del tiempo con un hombre menos.

La serie venía "picada" desde el partido de ida, cuando promediando el primer tiempo Emmanuel Gigliotti vio la tarjeta roja a instancias del VAR, y esta noche la saga que había comenzado en Avellaneda con el empate en uno se extendió a Porto Alegre.

Inclusive las características del juego fueron bastante parecidas, con Gremio manejando la pelota con pulcritud y repiqueteando con riesgo sobre el arco del eficiente Martín Campaña y el "rojo" tratando de sostenerse con la firmeza de su línea de cuatro para defenderse y el manejo de Maximiliano Meza y Fernando Gaibor en las pocas oportunidades que tenían de hacerse con el balón.

En tanto que el doble cinco que propuso Ariel Holan con el ingreso de Diego Rodríguez por Martín Benítez respecto del cotejo anterior, para formar dupla con Nicolás Domingo, no dio los resultados esperados porque el uruguayo recibió prematuramente una tarjeta amarilla y su rendimiento se vio condicionado por eso.

En tanto que Leandro Fernández, de floja performance frente a Temperley el sábado pasado por la Superliga hizo extrañar y mucho a Gigliotti, ya que el ex Defensa y Justicia no siente eso de aguantar el balón de espaldas, tanto para pivotear como para hacer descansar a los volantes en los momentos en que el rival apremia con la presión alta.

La síntesis:

GREMIO (0): Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez, Jailson, Maicon, Alisson, Luan, Everton, Cícero. DT: Renato Portaluppi.

INDEPENDIENTE (0): Martín Campaña, Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta, Gastón Silva, Nicolás Domingo, Diego Rodríguez, Fernando Gaibor, Maximiliano Meza, Jonathan Menéndez, Leandro Fernández. DT: Ariel Holan.

Cambios en el primer tiempo: 21m. Paulo Miranda (4) por Moura (G)y 42m. Figal (6) por Fernández (I).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Martín Benítez (8) por Rodríguez (I), 16m. Jael (5) por Jaílson (G), 29m. Silvio Romero (5) por Menéndez (I) y 34m. Maicosuel (5) por Alisson (G).

Cambio en el segundo tiempo suplementario: 2m. Jonás Gutiérrez (-) por Bustos (I) y 10m. Vinicius Lima (-) por Cortéz (G).

Amonestados: Geromel, Miranda, Allison (G). Rodríguez, Silva, Gaibor (I).

Incidencia en el primer tiempo: 41m. expulsado Amorebieta (I).

Definición por penales: Gremio: Maicon (convirtió), Cícero (convirtió), Jael (convirtió), Everton (convirtió) y Luan (convirtió).

Independiente: Gaibor (convirtió), Meza (convirtió), Domingo (convirtió), Romero (convirtió) y Benítez (atajó Grohe).



Cancha: Arena do Gremio.

Árbitro: Enrique Cáceres (Paraguay).

Espectadores: 42.921.

Recaudación: 40.000 dólares (2.000.000 de reales)

