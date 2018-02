Macri pidió "seguir construyendo un país sin aprietes ni extorsiones"

El presidente Mauricio Macri pidió ayer desde Entre Ríos "seguir construyendo un país sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos y sin buscar privilegios", al exhortar a los argentinos a apostar por "el camino del trabajo y el diálogo".

Así lo afirmó el primer mandatario luego de recorrer obras para el suministro de agua potable en la ciudad entrerriana de Concordia, horas antes de que en el centro porteño comenzara el acto central de la protesta convocada por el gremio de camioneros, que lidera Hugo Moyano.

Macri caracterizó el rumbo que lleva el país como "un camino que hemos comenzado y al cual nos tenemos que abrazar por el resto de nuestros días", porque "por este camino se construyen soluciones sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios".

Destacó: "Los sueños que hemos tenido se van a hacer realidad, pero por este camino, el camino del trabajo, del diálogo, de poner el Estado al servicio de la gente" y con "un Estado gobernado en forma honesta y transparente".

Acompañado por el gobernador entrerriano, el peronista Gustavo Bordet, y por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el jefe del Estado dijo que "querría ir más rápido", porque "después de tantos años de abandono, cuesta tener paciencia".

"Hemos aprendido que lo que es para siempre no se hace de un día para otro, se hace trabajando un día tras otro", resaltó.

En la recorrida por las obras, también acompañaron a Macri el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; el intendente de Concordia, el peronista Enrique Cresto, y el senador nacional por Entre Ríos Alfredo De Angeli.

"Hoy es el cumpleaños del gobernador. Qué mejor cumpleaños para él que estemos en su ciudad con una obra que es tan importante", remarcó Macri en referencia a la planta potabilizadora que se construye en conjunto con la Provincia y que beneficiará a más de 204.000 pobladores.

Parado sobre un camino de tierra y rodeado de maquinaria pesada y obreros con sus clásicos cascos amarillos, Macri le dijo risueño a Bordet que "está más pibe que nunca" y le prometió que seguirán "haciendo obras juntos".

"Estamos poniendo en valor la capacidad de los entrerrianos. Mi compromiso es que trabajemos juntos para darles las herramientas, los medios, para que ustedes puedan desarrollarse y progresar", propuso el Presidente al hablar ante vecinos, legisladores, intendentes y funcionarios.

"Hoy las obras empiezan y terminan en las fechas prometidas, como nunca antes se hicieron en esta ciudad y en el país", subrayó.

De todos modos, admitió: "Querría ir más rápido, pero después de tantos años de abandono, de tantos años de frustraciones cuesta tener paciencia".

Afirmó además: "Los argentinos decidimos trabajar de una manera distinta; trabajando juntos, independientemente de qué partido seamos".

En este sentido, pidió "fortalecer la herramienta del diálogo, viendo que es lo que cada uno puede aportar".

Sin nombrar a Moyano ni referirse en forma directa a la protesta organizada por el líder de Camioneros, Macri dijo que por el camino del diálogo y el trabajo "construimos soluciones pero sin aprietes sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios, sino sentados todos en una mesa viendo que podemos aportar".

Por su parte, Bordet declaró a la prensa que no se puede "pensar una provincia en pleno desarrollo si aún quedan pueblos sin agua potable y cloacas o ciudades que necesitan obras de ampliación de estos servicios que son esenciales para la salud de los entrerrianos". Además, destacó la visita de Macri "para poder seguir gestionando obras y desarrollo que Entre Ríos necesita".

El Presidente destacó que, durante sus dos años de gestión, Argentina salió de la "emergencia energética", y criticó el manejo "irresponsable" de la energía que mantuvieron "durante décadas" los gobiernos anteriores.

Así lo afirmó al encabezar ayer en el CCK el acto de apertura del foro de Transiciones Energéticas, el primero del G20 en materia de eficiencia energética y energías renovables.

“Nosotros no lo perseguimos”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aclaró ayer que el Gobierno “no persigue” al dirigente camionero Hugo Moyano, dado que no existe ningún tipo de presión hacia la Justicia.

“Nosotros no lo perseguimos a Moyano ni a nadie. En esta Argentina no se persigue más a nadie. Ese es un cambio respecto de lo que sucedía en el Gobierno anterior. Nosotros no le marcamos los tiempos a la Justicia. Hay un cambio cultural por el cual todos tenemos que rendir cuentas ante la ley, desde el presidente hasta cualquier ciudadano incluido Moyano”, explicó.

Sobre el viraje en la relación con Hugo Moyano no es responsabilidad del Gobierno sino del propio dirigente camionero, ya que “fue él quién cambió”.

“Nosotros no hemos cambiado, el que cambió fue él”, enfatizó Frigerio, que aclaró que el actual vínculo de hostilidad es reversible en la medida en que Moyano se presente ante la Justicia y “aclare su situación”. Tras la marcha “no pasará nada; la Justicia no se va a sentir presionada, va a seguir con sus investigaciones”.