Máximo, la Cámpora, Hebe y Zaffaroni volvieron un día

Máximo Kirchner y Pablo Moyano acordaron trabajar en la construcción de un amplio espacio político, se supo hace algunos días. Ese pacto se hizo público ayer en la 9 de Julio y Belgrano, cuando se lo vio llegar al hijo de la expresidenta Cristina Fernández liderando la columna de La Cámpora.

Fruto de esas negociaciones, asoma en el firmamento la figura de Juan Grabois. El titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) es uno de los enlaces más activos de los movimientos sociales con el sindicalismo combativo.

Rodeado de militantes de La Cámpora, con bombos y banderas, Máximo Kirchner se hizo paso entre los manifestantes que llegaron más temprano a la zona. Junto a él arribó también el diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque, entre otros miembros de la agrupación.

El exdiputado nacional y actual asesor de Cristina Elisabet Kirchner, Héctor Recalde, fue uno de los que habló y arremetió contra el Poder Ejecutivo. "Hay que buscar un denominador común para demostrarle a este Gobierno que el rumbo que eligió es diferente a lo que quiere el pueblo", dijo.

A la movilización también se sumó el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni, figura que en estos últimos días tomó mayor relevancia luego de expresar públicamente sus deseos de que el presidente Mauricio Macri no termine su mandato.

El exjuez caminó a la par del ultra K Leopoldo Moreau y el docente Roberto Baradel, metros más adelante iba el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández.

La presidente de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también estuvo en la marcha. Minutos antes de las 14, la dirigente subió a las redes sociales una foto donde se la ve junto a otras integrantes de la agrupación en una combi rumbo a la 9 de Julio. Bonafini había manifestado su adhesión a la movilización de Camioneros y había pedido que la gente vaya "por los pibes chorros y los presos políticos".

Fernando Espinoza, Verónica Magario, Jorge Ferraresi y Mario Secco y Daniel Filmus también se sumaron a la movilización. También estuvieron presentes el presidente y vicepresidente del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez y Fernando Gray, respectivamente. Además, el expresidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez acompañó el reclamo.

Luis Zamora, dirigente del AyL, fue uno de los que dijo presente. Aprovechó la marcha, afirmó, "para preparar la lucha que necesitamos".

"A (Hugo) Moyano lo hemos combatido siempre. Él llamó a esta convocatoria pero el pueblo la tomó en sus manos. A algunos esta noche no los vemos más", enfatizó.

También se vio en la calle a la dirigente Vilma Ripol, que arribó junto a una columna unificada de varios grupos de izquierda para exigir la continuidad del plan de lucha contra las políticas del Gobierno.

Estuvieron, además, el economista Javier Milei y el metrodelegado Néstor Segovia.

Aníbal volvió recargado

Aníbal Fernández reapareció recargado ayer en la Plaza, donde no sólo lanzó las esperables críticas al gobierno de Mauricio Macri, sino también a quien supo ser su jefa, la expresidenta Cristina Kirchner, y la agrupación juvenil comandada por su hijo, Máximo. Sin los malos momentos anteriores, cuando los propios sindicalistas lo echaron de la protesta del año pasado, esta vez Aníbal estuvo como líbero en la marcha de Hugo Moyano. “Hace 5 meses que no hablo con ella. Yo decidí correrme porque si ella le confía la política a determinados compañeros -a los que les tengo mucho cariño, pero no tienen formación y los disparates que han hecho nos han traído dolores de cabeza- yo no tengo nada que hacer”, dijo.

“Nadie tiene el peronómetro ni tiene un dedo gigante para decir este sí o este no. Hay que juntarse para que entre todos se pueda producir la unión en lo sindical y hay que hacer lo propio en lo político para poder dar una batalla en el 2019 y vencer”, agregó.