Los vecinos comienzan a exigir soluciones en el tránsito

El notable crecimiento automotor de la localidad, sumado al de la ruta 68 han convertido al tránsito en una verdadera problemática que requiere de medidas de fondo. Más de 10.000 vehículos circulan por día sobre la avenida principal, traza que coincide con uno de los caminos nacionales más importantes de la provincia. Allí, precisamente, se concentra el comercio local y los embotellamientos que se producen por el flujo normal de automóviles y los camiones de carga y descarga de mercaderías que se estacionan a cualquier hora a ambos lado de la avenida General Güemes, ocupando prácticamente media calzada. Tanto es así, que en muchos sectores y en horas pico los conductores deben circular por medio de la avenida, con el peligro que esa situación conlleva. El tema no es nuevo, pero se agrava día a día.

La sucesivas gestiones en el Concejo Deliberante no han tomado en consideración la dimensión de la problemática y al parecer tampoco los flamantes ediles, por lo menos hasta el momento. Solo el concejal Luis Fenando Albeza anunció ayer que convocarán en los próximos días a los funcionarios del área de Tránsito municipal para coordinar acciones conjuntas, desde lo legislativo y desde el ámbito ejecutivo, en la conformación de un marco que ayude a ordenar el tránsito en Cerrillos.

La gente se expresa:

Morganleo: Esto es lo que sucede cuando hay rutas nacionales conviviendo con travesías urbanas.

Antonio Alfaro Ortega: La solución es simple, hay que retomar la postergada autopista desde circunvalación y Camino a Colón hasta la carpa El Gaucho (La Merced). No puede ser que quienes no deseen ingresar Cerrillos se tenga que comer los semáforos, vehículos mal estacionados, corsos, etc.

Fanny Pacheco: Eso ya tendría que estar resuelto, pero nuestros legisladores ‘trabajan‘muy poco tiempo durante el año, a ellos no se les exige que trabajen conforme a lo que cobran.

Ernesto Soriano: Deberían reducir el tránsito por la calle principal de Cerrillos es un caos transporte pesado. También deberían cruzar por el costado del pueblo. Hay una calle que va por lado de Villa Los Tarcos, esa deberían habilitarla la Municipalidad.

Pablo Romero: Desde que tengo uso de razón están discutiendo sobre el tránsito. Son todos unos mantenidos por el pueblo, solo van a cobrar su sueldo de arriba y no hacen una.

Mariano Sebastián Akuma: Ese semáforo (de ingreso a la localidad) que dura una eternidad. Mucho tiempo para una callecita que no pasa nadie.

Evangelina Pizarro: Qué van haceeeer jjj cuando llueve los semáforos no funcionan... Es un caos cuando no funciona en Camino a Colon y ruta 68...



