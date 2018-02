Dujovne reconoció que cuentan con muy pocas herramientas para bajar la inflación

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió hoy que el Gobierno tiene ‘muy pocas herramientas para derrotar a la inflación‘, y vaticinó que si el presidente Mauricio Macri es reelecto en 2019, ‘alcanzaremos un equilibrio‘ económico ‘en 2021‘.

‘Tenemos muy pocas herramientas pero una voluntad de hierro para derrotar a la inflación‘, destacó el funcionario, al exponer este jueves en el ‘Foro Nueva Economía‘ que se realizó en Madrid.

En la capital española -donde se encuentra de visita oficial hasta mañana- Dujovne aseguró que el Gobierno argentino busca ‘tener una inflación similar a la del resto del mundo‘ y, para lograrlo, resaltó que la Argentina tiene ‘un Banco Central independiente, con metas de inflación, que está haciendo una tarea titánica‘.

A su criterio, ‘estamos atravesando los peores meses porque estamos generando la suba de precios de servicios regulados que es inevitable, porque hay que eliminar el gasto en subsidios para converger en precios de mercado. Pero la inflación va a bajar en los próximos meses, y trabajamos con la meta del 15%‘ para 2018.

Por otra parte, ante empresarios y académicos, el jefe del Palacio de Hacienda afirmó que la deuda argentina ‘es perfectamente sostenible‘, y ratificó que las necesidades financieras del país irán en baja.

‘Las necesidades financieras del país van bajando con la reducción del déficit, de ahí que en 2019 buena parte de las necesidades van a ser cubiertas localmente, con lo que vamos a estar mucho menos expuestos‘, enfatizó.

Y añadió: ‘cumpliendo con las metas fiscales, nuestro ratio deuda-PBI se estabilizará y será uno de los más bajos de los países emergentes‘.

Dujovne señaló además que ‘tras doce años de populismo, en los que se acumularon enormes distorsiones económicas, culturales, de respeto a la ley y en la relación con el mundo, la Argentina necesita bases sostenibles sobre las que crecer‘.

También, comentó que el país ‘necesita un nuevo ordenamiento fiscal y ser solventes si quiere que la inversión privada se desarrolle. Así, se puede asegurar que no se van a dar pasos inadecuados respecto a contratos previamente establecidos‘.

El funcionario indicó que ‘debemos ser graduales, pero no podemos fallar en nuestras metas. Si el Gobierno es reelecto (en 2019), en 2021 alcanzaremos un equilibrio‘.

Con relación a un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, comentó: ‘somos muy optimistas, porque no creemos que haya otro camino que la integración. Hoy se están discutiendo aspectos muy puntuales, pero por primera vez se está negociando en serio para cerrar el acuerdo. Todos los que estamos sentados en la mesa creemos en este acuerdo comercial. Esto es algo que no había ocurrido nunca antes‘.