Juventud deslinda responsabilidad por la presencia de público visitante

Como abriendo el paraguas por los hechos de violencia que generaron los hinchas de Juventud (La número Uno y la Leal, en una feroz interna) y cuyos integrantes no tuvieron mejor idea que dirimir diferencias en la cancha de San Jorge de Tucumán el domingo 28 de enero pasado, los directivos del club de la Lerma enviaron una nota al club Altos Hornos Zapla, deslindando toda responsabilidad con respecto a la presencia de público visitante para el partido del próximo domingo, desde las 17, en el estadio Emilio Fabrizzi de la ciudad de Palpalá, Jujuy.

Aquel lamentable episodio de violencia entre los mismos simpatizantes antonianos recibió un repudio generalizado de la sociedad salteña, en su conjunto y, además, perjudicó una enormidad a la institución financieramente, puesto que al no poder seguir jugando con el expreso tucumano, tuvo que volver luego a aquella ciudad, por una nueva reprogramación y con todo el gasto que acarreaba de nuevo un viaje a Tucumán.

La dirigencia de Juventud tenía entendido que Zapla, en sus presentaciones como local en el estadio Emilio Fabrizzi, lo venía haciendo sin gente visitante, pero hasta ayer no hubo una confirmación oficial al respecto. “A través de nuestro gerente le mandamos una nota al club Zapla, en resguardo de la institución, porque no queremos que nuevamente Juventud se vea perjudicado. Para jugar de local seguimos firme en la postura de que no vamos a habilitar las populares en el estadio Padre Martearena”, explicó el presidente de Juventud, José “Pepe” Muratore.

Muratore, a su vez, también se prepara para el viaje que efectuará la semana venidera a Buenos Aires para participar en la reunión que el Consejo Federal anunció con la participación de todos los presidente de clubes que participan en el Federal A. “Va a ser importante porque se empezará a definir cómo se organizaran los futuro torneos por el tema de la reestructuración”, dejó en claro Muratore.

Bellone, la baja

El foco de atención para el DT Gustavo Módica apuntó al partido con Zapla, en Palpalá, Jujuy. Una baja importante se producirá en el santo, dado que Agustín Bellone llegó al límite de las cinco amarillas y no podrá jugar frente al merengue jujeño. Se recupera Gonzalo Menéndez e iría desde el arranque.