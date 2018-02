Villa Primavera y Massalín, en otra final anticipada

La cuarta y penúltima fecha de la etapa clasificatoria del Federal C, arrancará esta noche, cuando desde las 22, se enfrenten Villa Primavera y Massalín y Celasco de Rosario de Lerma, en el estadio Martearena.

El gallo, que viene de empatar la fecha pasada, marcha tercero pero a solo dos puntos del líder San Antonio, mientras que el loro, que llega a este encuentro tras perder con La Merced, está cuarto pero a tres puntos de la villa.

Para este encuentro, el técnico de Primavera, Hugo “Cuchi” Rivero, pondrá en cancha lo mejor y seguirá apostando por la dupla en ataque Reyes-Puntano.

Por su parte, el cuadro dirigido por Daniel Solaligue le volverá a dar reedito al once que viene de perder frente a La Merced pero que anteriormente le quitó el invicto al puntero San Antonio.

La necesidad es de ambos por lo que una derrota no está en la cabeza de ninguno ya que quedarse con las manos vacías esta noche significaría quedar prácticamente eliminado de la competencia.

En una zona tan pareja como esta, sin lugar a dudas que en el Martearena se dará un lindo encuentro entre estos dos equipos que buscan llegar a la siguiente instancia del Federal C y soñar con el ascenso.

Los equipos:

PRIMAVERA - M. Y CELASCO

A. Pedroso - D. Flores

O. Parra - P. Casas

J. Mamaní - C. Guanca

A. Reyes - S. Barrientos

M. Chocobar - M. Sánchez

N. Careaga - F. Páez

J. Pichotti - F. Guanca

S. Chávez - I. Korman

R. Escalante - E. Delgado

F. Reyes - F. Ibañez

M. Puntano - L. Cruz

DT: H. Rivero - DT: D. Solaligue

Estadio: Martearena

Árbitro: Carlos Herrera

Hora de inicio: 22