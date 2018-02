Rodrigo Haag rescindió con Salta Basket

Al final, Willie Thornton no fue el único jugador que dejó Salta Basket y detrás suyo, el escolta Rodrigo Haag le dijo adiós a los infernales por no tener lugar en el equipo.

El santafesino era el único sobreviviente del plantel que en la temporada pasada disputó el Torneo Nacional de Ascenso; sin embargo en esta Liga Nacional el base no era tenido en cuenta por el entrenador Ricardo De Cecco y decidió bajar de categoría, para sumarse a Unión, en la Liga Argentina (ex TNA).

El Tribuno consultó a Luis Lenti, presidente de Salta Basket, sobre la situación de Haag, y el titular de los infernales fue claro: “Rodrigo tenía la necesidad de jugar más minutos. En la rotación no tenía el tiempo que deseaba, entonces planteó la situación de irse y se hizo rescisión de contrato. Nosotros no íbamos a impedir que siga su carrera, así que buscó un club y se fue a Unión de Santa Fe”.

Tras la partida del americano Thornton al básquet japonés, Lenti dijo que no es un inconveniente la salida de Haag.

“Sería un inconveniente si no quisiera estar y estaría retenido. Hablamos con él, hay mucho respeto y afinidad, así que no fue un problema”. Respecto a un posible refuerzo en su cuenta, dijo que es imposible que eso suceda. “No se hace recambio porque no había otro jugador sub 23 que esté con nosotros desde hace un año. Haag era el único”.

Las partidas del ala pivote y el escolta se dan en una situación particular en el representativo provincial. Es que el equipo justo había levantado cabeza después de una pálida imagen en el torneo.

Salta Basket llegó a perder seis partidos consecutivos y estuvo en el fondo de la tabla durante mucho tiempo, pero en pleno carnaval los infernales empezaron a festejar y se encontraron con su mejor nivel.

El lunes 12 de este mes vencieron a Estudiantes de Concordia y cortaron esa larga racha negativa. Dos días más tarde, el conjunto del “Perro” De Cecco demostraría que el triunfo ante los entrerrianos no fue producto de una casualidad y con mucha contundencia le ganó por 19 puntos a Instituto de Córdoba, que iba escolta en ese momento.

La máxima alegría de los salteños llegó el domingo pasado, cuando se enfrentó con San Lorenzo, el bicampeón y máximo candidato del torneo, y le ganó 85 a 70.

Hoy definen la llegada de un extranjero

Esta tarde, a partir de las 18, dirigentes de Salta Basket, de Asociación Salteña de Básquetbol Masculino (ASBM) y de la Federación de la mencionada disciplina brindarán una conferencia de prensa en el club Sargento Cabral, ubicado en la calle Santiago del Estero 1668.

Lenti se refirió al motivo de la cita, al menos del anuncio que realizará con respecto a los infernales.

“En las próximas horas definiremos el reemplazante de Willie Thornton. Buscamos un americano, pero puede ser de otro país. Lo único confirmado es que será un extranjero”.

“Todas las ligas están en pleno desarrollo, estamos buscando un jugador desequilibrante en ese puesto (ala pivote). Esperamos cerrarlo antes de la conferencia”, sostuvo. Además se realizará un balance del crecimiento del básquet provincial.