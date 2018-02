Ahora, Moyano le tiró el camión del polémico arbitraje a Macri

Una vez más se mezcla la política con el deporte, sobre todo entre dos pesos pesados, aunque esta vez la “pelota” es el polémico arbitraje de la Superliga. Hugo Moyano, uno de los vicepresidentes de la AFA, opinó que el presidente Mauricio Macri si “puede favorecer a Boca la hará”, y reconoció que “hay dudas” por algunos arbitrajes.

El presidente de Independiente y secretario general del gremio Camioneros dijo no creer “que Macri maneje el fútbol, pero sí puede tener alguna influencia, aunque no lo advierto”.

“Si bien el presidente de la AFA (Claudio Tapia) es mi yerno, imagino que si Macri puede favorecer a Boca lo va a hacer. No tengo pruebas, sólo están las dudas que se crean con algunos arbitrajes. Es algo que preocupa a la dirigencia”, confesó en una entrevista.

Moyano opinó que no cree que “Tapia se deje influenciar pero a lo mejor las influencias pueden ser indirectas”, en una clara alusión a Daniel Angelici, vicepresidente primero de AFA y presidente de Boca.

Por último, llamó a dar una “discusión muy profunda porque son situaciones que no parecen demasiado normales” las que se vienen dando con los arbitrajes.

Con sus dichos, Moyano profundizó el tema que había instalado Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo, quien había opinado que “casi todo el poder del fútbol lo tiene Boca”.