Ivo Chaves estará afuera de las canchas dos meses por “cansancio permanente”

Gimnasia y Tiro no gana para disgustos. Y si bien en su momento se asumió un riesgo con Ivo Chaves, quien llegó a la entidad de la Vicente López para continuar su recuperación por un desfase hormonal que le impidió jugar en Talleres de Córdoba, club dueño de su pase, y en San Martín de Tucumán, donde había sido cedido posteriormente; el volante surgido de la cantera del albo fue finalmente confirmado como uno de los dos cupos de refuerzo ante el debut del equipo en el octogonal, ante Sportivo Belgrano de San Francisco, en el que sumó minutos. Tras el fatídico pleito con Central Córdoba Ivo volvió a experimentar una pequeña involución en su problema, por lo que el cuerpo técnico volvió a separarlo.

Pero ayer se conoció otro diagnóstico médico, que indica que el futbolista salteño presenta un virus peculiar cuyo síndrome le provoca un cansancio permanente, una fatiga que lo condiciona por el momento para desenvolverse en un nivel competitivo. Chaves, que ocupa plaza de refuerzo, debe permanecer inactivo por dos meses y habrá que ver si el Consejo Federal habilitaría al albo a adquirir una tercera incorporación, y si la dirigencia haría o no uso de esa opción.

El entrenador Víctor Riggio se refirió a este y a otros temas en diálogo con el programa Alta Competencia, por Radio Salta.

“Lo de Ivo es otro problema, diferente al que lo venían tratando. Hoy por hoy tampoco cuento con (Nicolás) Issa como opción fuerte, ya que no está para jugar los 90 minutos aún, por el accidente doméstico que tuvo en una mano”, detalló el Tano, para luego enfatizar: “Me voy a quedar en Gimnasia a pelearla y me hago cargo de este mal momento. Hoy el problema a resolver es que no nos conviertan goles. Lo que nos pasó fue por errores nuestros y bajamos el nivel individual”.



El Tano mete "bisturí"

Los diez goles recibidos en dos partidos preocupan sobremanera y Riggio pondría en cancha por primera vez un equipo combativo en el medio, para intentar disimular la carencia que el mismo DT reconoce. De acuerdo al ensayo de fútbol vespertino de ayer, el Tano metería cuatro cambios cuando reciba este domingo a Crucero del Norte. Jonathan Hereñú (vuelve tras una sanción), Nelson Ibarlucea, Raúl Poclaba y Luciano Herrera suplantarían a Agustín Herrera, Gabriel Zuvinikar (suspendido), Fabio Giménez y Alejandro Toledo. Jugaría con un 4-5-1 con Poclaba y Agüero como referencias de marca en el medio.