Uluncha, un personaje que rescata la esencia de nuestras raíces

María Belén Zannier

Sus travesuras hicieron reír a generaciones de chicos salteños. El querido Uluncha, un personaje bien norteño, cumplió este mes 40 años. Su “papá”, el dibujante Luis Gorosito, lo creó cuando tenía tan solo 21 años y desde entonces ambos fueron creciendo a la par, junto a miles de niños, que supieron divertirse con sus picardías.

Uluncha, acompañado por Cholita, la abuela, Florencio y la maestra, entre otros, refleja la esencia del niño norteño, su inocencia y esa capacidad de “recolectar” penitencias en la escuela y retos de la abuela para matizarlos con graciosas reflexiones.

La tira comenzó a publicarse en El Tribuno en febrero de 1978. La reacción del público fue tan positiva que la tira no solo siguió adelante, sino que en 1980 se incorporó a El Tribunito.

Uluncha nació en 1978, con la idea de crear un personaje del norte, con su vestimenta típica: poncho, botas y sombrero. “No sabía qué nombre ponerle. Pensaba en Miguel, Juan o Martín. En ese entonces trabajaba en una agencia de publicidad. Un día, mi jefa, que era una maestra de Cafayate, vio los dibujos y me dijo: ‘Qué lindo el ulunchita’. Y me contó que así se les decía a las palomitas y también a los chicos traviesos e inquietos. Y así quedó el nombre”, contó Luis Gorosito a El Tribuno.

El nombre de la maestra era Mirta Alonso y, en su homenaje, el personaje que interpreta a la docente en la tira cómica lleva su nombre. “Lo más lindo es ver cómo la gente lo tomó como propio y siempre en los barrios hay alguien a quien bautizan como Uluncha”.

La veta pedagógica

Uluncha no es solo un personaje cómico. A través de sus viñetas, Gorosito intenta transmitir la enseñanza de valores a los chicos. “No me gusta la grosería, en Uluncha se refleja cómo es el niño norteño: pícaro, sano y ocurrente”, señaló este salteño por adopción, que arribó a nuestra ciudad a los cinco años, proveniente de su Santiago del Estero natal.

“Me emociona que los maestros lo hayan tomado como un ícono de la cultura para enseñarles cosas a los chicos. Los docentes fueron los grandes receptores del Uluncha”, afirmó Gorosito, declarado ciudadano ilustre de las ciudades de Salta y de Rosario de Lerma por su aporte a la cultura.

Acerca del trayecto que recorrió el personaje durante este tiempo, dijo: “En esto 40 años la tira de Uluncha se fue perfeccionando en lo estético y lo literario, pero la esencia del personaje no cambió. La gente valora su pureza e inocencia, más que el chiste en sí. En la tira no existe el doble sentido”.

Además, el artista acotó la trama se fue adaptando a los cambios culturales y sociales. “Las travesuras de hace 40 años ya no son las mismas de hoy. Pero Uluncha es un personaje atemporal: un niño de 8 años que disfruta de su infancia. Y eso no cambia”.

Si bien la veta educativa del personaje fue algo impensado para su creador, algo que también lo sorprendió fue el hecho de que Uluncha “saliera” de la historieta y “cobrara vida”.

“Es increíble ver que la gente lo considera como un chico real. Salió del papel y se convirtió en un muñeco también”, contó.

Es que Uluncha participó de numerosas campañas educativas para la enseñanza de valores y por los derechos del niño.

También fue y es mascota de varias instituciones y hay eventos para los chicos en los que no falta su presencia. “Un ejemplo fue en 2016, cuando el Colegio del Huerto lo adoptó como mascota en un encuentro educativo nacional, en representación de Salta”, destacó el dibujante.

Películas y videojuegos

Gorosito señala que en la actualidad hay buenos dibujantes, pero que el desafío pasa por ser creativos y elaborar una narrativa que sea graciosa, llegue a la gente e invite a la reflexión.

Sobre las nuevas tecnologías, el “papá” de Uluncha señaló: “Hoy, a través de El Tribunito, Uluncha sigue llegando a la gente. La tecnología no cambia nada porque la creatividad sigue siendo la del dibujante. Es una herramienta que hay que aprovechar”.

Justamente, Gorosito está trabajando junto a un grupo de programadores para editar un videojuego temático que saldría a la luz en dos meses aproximadamente.

Además, el artista y un equipo de 40 personas, entre dibujantes, guionistas y músicos, se encuentran embarcados en un ambicioso proyecto: realizar una película de Uluncha.

“Es un proyecto que estamos armando a pulmón entre varios y será un proceso largo, ya que no contamos con ningún aval financiero aún. Nuestra meta es darle animación a Uluncha”, adelantó, al tiempo que brindó un especial agradecimiento a este matutino: “El diario El Tribuno fue el transmisor de Uluncha y permitió que el personaje alcanzara una gran proyección a la sociedad. Mi agradecimiento es infinito”.