River, por la recuperación

River, a ocho unidades de la zona de clasificación a la Libertadores 2019 con 13 equipos por delante suyo, visitará esta tarde a Vélez, que por su parte quiere alejarse del descenso, por la fecha 17 de la Superliga.

Vélez y River jugarán a las 19.15, en el estadio José Amalfitani en Liniers, con arbitraje de Mauro Vigliano y transmisión de TNT Sports.

River, de andar irregular, realizará varias modificaciones en su visita a un urgido Vélez. El millo necesita escalar posiciones para acercarse a zona de clasificación a las copas.

El millonario está a 21 puntos del líder Boca y no gana hace dos partidos. Si bien la prioridad de River será la Libertadores, para lo que el Muñeco reservará a algunos titulares, la necesidad de sumar en la Superliga para clasificarse a las copas 2019 preocupa.

Maidana, Ponzio y Mora descansarán hoy con vistas al debut de River en la Libertadores contra Flamengo, de Brasil, en Río de Janeiro el miércoles próximo.

Además, Gallardo cambiará a los laterales y contará con los regresos de Enzo Pérez (ya cumplió una fecha de suspensión y reemplazará a Ponzio) y Scocco, quien arrastraba un dolor de espalda, por Mora.

Pinola jugará como central por Maidana; Mayada ingresará por Montiel y Casco (en lo que sería su primer partido del año) por Saracchi. Así, serán cinco los cambios de River respecto del empate 2-2 en el Monumental ante Godoy Cruz en la última fecha.

Nacho Fernández, a pesar de que debe una fecha de suspensión de la Libertadores y no podrá viajar a Río de Janeiro para el encuentro ante Flamengo, tampoco tendría lugar en la alineación que pondrá Gallardo en el José Amalfitani.

Por su parte, Pity Martínez, quien se recupera de una lesión en el sóleo izquierdo, será evaluado para el encuentro ante Flamengo el miércoles 28 de febrero en el Maracaná.

Vélez, que acumula 18 puntos en la Superliga y está 20° en la tabla, no gana hace tres fechas (perdió con Chacarita y Patronato, dos rivales directos en la lucha por la permanencia) y viene de igualar 2-2 ante Belgrano de Córdoba.

Aunque no consiguió el resultado deseado, el nivel futbolístico que mostró Vélez dejó satisfecho al técnico Gabriel Heinze. Por eso no habrá muchas modificaciones respecto de los 11 del empate ante el pirata. Una baja obligada será la de Mainero, quien llegó a cinco amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión. Bouzat o Ramiro Cáseres ocuparán el puesto de Mainero.

Interesantes partidos

Lanús recibirá hoy a un ascendente Rosario Central mientras que Defensa y Justicia se medirá ante Patronato y Atlético Tucumán jugará frente a Tigre en partidos por la jornada 17 de la Superliga.

El primero de los encuentros se disputará a las 17 en el estadio Néstor Díaz Pérez, será controlado por el árbitro Fernando Rapallini y contará con la televisación en directo por la señal de cable TNT Sports.

Carboni, DT de Lanús, aún no dio a conocer el equipo que pondrá para intentar levantar el nivel en el torneo local. Por su parte, en el canalla están confirmados los regresos de Martínez y Carrizo, por Cabezas y Pissano, respectivamente.

Por su parte, el halcón recibirá a Patronato a las 17 con arbitraje de Darío Herrera y televisación en directo por Fox Sports.

Por último, el decano será anfitrión de Tigre a las 21.30, copa arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de Fox Sports.