La Copa Libertadores tendrá una final a lo Champions League

Finalmente la Conmebol confirmó un secreto que ya no era tal. Ayer, luego de la reunión que se llevó a cabo en Uruguay, la Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó la determinación de que a partir del 2019 la final de la Copa Libertadores sea a un solo partido.

Las sedes se confirmarán con mucha antelación y para el año que viene se habla de Lima, aunque eso todavía no está asegurado.

“Será transmitida en un horario estelar desde un campo elegido con antelación. Más que un partido, este será un gran evento deportivo, cultural y turístico que traerá grandes beneficios para el fútbol sudamericano”, soltó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Será la primera vez en la historia que se disputará final única. Pensar que en algunas ocasiones hasta se llegó a jugar tres partidos para determinar al campeón, como en 1965 con la corona de Independiente, 1967 con Racing, 1968 con Estudiantes. Un dato importante es que cada finalista se llevaría dos millones de dólares adicionales (hoy el campeón se lleva seis y el subcampeón, tres), más el 25% de lo recaudado en boletería.

Según informa Conmebol, la aprobación de la decisión fue por unanimidad. La idea es seguir los pasos de la Champions League y su final única, superatractiva, con show y mucho color.

“Esta emocionante contienda ofrecerá un espectáculo deportivo de clase mundial y una mejor experiencia en casa y en el estadio. En términos de desarrollo, proyectamos mayores ingresos para el torneo y para los clubes finalistas, así como una mayor proyección del fútbol sudamericano y de la Conmebol Libertadores a nivel global”, siguió Domínguez.

Cabe destacar que la decisión del Consejo de la Conmebol surge luego de un riguroso análisis de diversos estudios técnicos preparados por consultores especializados que se vienen realizando con el objetivo de potenciar los torneos de clubes de la confederación.

Entre las variables analizadas, se destacan la justicia deportiva, la calidad de la competencia, la emoción del espectáculo, la organización y seguridad del evento, las percepciones de los hinchas, los ingresos de los clubes finalistas, los ingresos del torneo, el estado de la infrastructura deportiva del continente, el posicionamiento mundial del fútbol sudamericano y la comercialización de los derechos audiovisuales y de mercado deportivo correspondientes a la Conmebol.

Pero lo cierto es que esta decisión de hasta “europeizar” este torneo sudamericano también apunta a globalizar el evento y venderlo en todo el mundo, como lo hace no solamente la Champions, sino también el “Super Bowl”.

Los cinco puntos clave

1) La final dejará de ser de ida y vuelta para jugarse a partido único (90 minutos, alargue con dos tiempos de 15 y penales).

2) La sede de la final será elegida de antemano: en la previa al comienzo de cada competencia, los dirigentes votarán al país y al estadio que albergará la final. ¿Y si, por ejemplo, designan a la Bombonera y Boca llega a la final? No pasa nada. La única condición es que la mitad de la capacidad será para cada equipo. De hecho, en la Champions del 2012 sucedió que el Bayern Munich llegó a un partido por el título jugando en su propio estadio.

3) El cambio de día también es un ítem a tener en cuenta: pasaría del miércoles al sábado. En el comunicado oficial prometen “un día y horario prime-time”, aunque hay que esperar si eso va de la mano con la idea de la Conmebol de abrirse al mercado oriental, por lo que jugarlo por la tarde haría que en el otro lado del mundo sea la madrugada. Buscar un punto medio en la franja horario será un tema a discutir.

4) El partido único, prometen, dará más ingresos a los clubes. A los 6 millones de dólares que habitualmente se le dan al campeón se le agregarán dos millones adicionales más el 25% de la facturación por concepto de venta en boleterías. Por un lado, el local se perderá de obtener el 100% de ganancias del partido que juegue en casa, aunque no tendrá que erogar el dinero por la logística, seguridad y la organización.

5) Prometen hacer del partido un espectáculo de clase mundial. La final podría pasar a ser PPV (pagar para ver), lo que aumentaría los ingresos. Mientras que en la sede se ambientará la ciudad entera para recibir más y mejor al público.