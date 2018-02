Ibire, sobre Gimnasia: “No podemos mentirle a la gente, el equipo no está bien”

Gimnasia y Tiro tocó fondo tras sufrir dos goleadas consecutivas y la preocupación no es menor en la Vicente López. Al punto que hubo un sinceramiento, se comprendió que ya no será posible el primer ascenso, que la prioridad es saber defenderse y no recibir más golpes, y tratar de levantar a un grupo que tiene la moral por el suelo, para afrontar lo que queda de la manera más decorosa posible de cara a los play-offs por el segundo ascenso.

Juan Carlos Ibire, titular de la subcomisión de fútbol, reconoció la preocupación por un grupo abatido que intenta como puede salir del pozo anímico en el que se encuentra.

“Fue una semana durísima y tuvimos que afrontarla como dirigentes, hablamos con los jugadores, el cuerpo técnico. Hoy -por ayer- el Tano (Riggio, el DT) incluso tuvo una reunión con las esposas de los jugadores. Mañana -por hoy- el plantel tendrá una charla con el psicólogo del club (Joaquín Pintado). Tratamos entre todos de ayudar para que los jugadores puedan salir de este duro momento. De afuera no es mucho lo que podemos hacer y en gran parte depende de ellos. Todo esto está ligado a un estado de ánimo. Gimnasia tiene un plus de presión hoy, a la mochila hay que saber llevarla. La historia les imprime a los jugadores una presión extra, la gente exige mucho más y es entendible. Hay que saber llevar el peso de no ganar nada en 20 años en el club, los jugadores lo asimilan como pueden”, expresó el directivo en diálogo con El Tribuno, para posteriormente recordar: “Golpeó duro perder 5 a 3 luego de ir goleando y no hubo tiempo de recuperación para el próximo partido. Espiritual y mentalmente el plantel no estuvo fortalecido. El problema va más allá de lo futbolístico y es mental, lo asumimos. Les dije a los jugadores que ahora hay que olvidarse de la tabla de posiciones y del primer ascenso, no podemos pensar ahora en un plan más ambicioso, sino en salir de perdedor de una vez el domingo y cortar la racha recuperando la autoestima y la confianza”.

Ibire habló sin indirectas ni eufemismos y aclaró que “no podemos mentirle a la gente que estamos bien, el equipo no está bien. Trabajamos mucho en la semana en el factor anímico, porque ahora el primer paso es volver a fortalecerse. Los jugadores están preocupados y se sienten avergonzados. A ninguno de ellos le gusta hacerse golpear todas las semanas, no es grato para ellos”.

A su vez, el dirigente millonario renovó su confianza en que el grupo logrará sobreponerse y en las capacidades del equipo. “Sigo sosteniendo que tenemos un gran equipo y muy buenos jugadores, lo han demostrado clasificando a esta instancia cuando estaban bien. Quisiera saber si habrá algún otro equipo capaz de hacerle tres goles en un tiempo a Central Córdoba”.

Por último, Ibire se puso en la piel del futbolista: “Ellos quieren más que nadie salir a la calle tranquilos, sin verse todos los días criticados, les gustaría que se hable en el diario o en las radios de lo bien que están, pero saben que son las reglas del juego y tienen que entender que el hincha se ilusiona y quiere ganar. Nosotros los dirigentes tenemos que apoyarlos, confío en que cambiarán el chip para los play-offs”.



Otro dibujo y varios cambios

Cuatro cambios implementará el DT Riggio para mañana, cuando el albo reciba a Crucero del Norte en el estadio de la Vicente López, a las 18, con el arbitraje del tucumano Montero. Saldrán del equipo Agustín Herrera, Gabriel Zuvinikar (cinco amarillas), Fabio Giménez y Alejandro Toledo. El DT implementará un 4-1-4-1 más combativo. Alineará a: Leguiza; Hereñú, Villarino, Ibarlucea y Medina; Agüero; López Macri, Poclaba, Motta y Luciano Herrera; Arraya.

La posible invitación

Gimnasia debe enfocarse a salir de la crisis futbolística que atraviesa, pero tampoco debe desconocer que los méritos deportivos pueden otorgarle una invitación para la posible B Nacional de 40 equipos. “Sé que los equipos del interior de la B Nacional se opondrán a esto y no será fácil aprobarlo. Sería un sueño volver a estar en la B Nacional de cualquier forma. De suceder, se haría un poco de justicia, ya que a nosotros hace 17 años nos tocó descender por una injusticia”, recordó Ibire.

No se habla de S.A.D.

Luego del rumor que corrió con fuerza en la semana, de que Gimnasia estaría apuntado como posible receptor para el desembarco de capitales extranjeros, desde la dirigencia del albo desconocen y desestiman esta posibilidad en el corto y mediano plazo. “No tuvimos contacto con nadie, solo lo sabemos por haberlo leído. Que yo sepa, las sociedades anónimas aún no están aprobadas por la AFA. Llegado algo concreto se evaluará y los que lo tratarán serán los socios”, dijo Ibire.