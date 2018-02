Diálogo, consensos y trabajo en la calle, propósitos del Concejo

Matías Cánepa fue ratificado como presidente del Concejo, David Leiva y Lihué Figueroa completan la mesa de conducción.

Al referirse al trabajo previsto para el período 2018, Cánepa expresó: "Nuestra expectativa es que este sea un Concejo de mucho diálogo. Un espacio donde se aporten soluciones, donde no haya polémicas estériles, sino que se generen propuestas serias y críticas constructivas. Creo que, por su integración, eso es lo que va pasar".

Cánepa, en su primer año como presidente del cuerpo, confía en generar un clima de "debate constructivo".

"La democracia es representación, voluntad ciudadana, pluralidad y consensos. Eso es lo que, año a año, tratamos de construir en este Concejo", añadió.

Existe entre los ediles el objetivo de acompañar el desarrollo de obras públicas, al mismo tiempo que preocupa el clima social que atraviesan muchos barrios.

Cánepa se refirió a los ejes de trabajo de su gestión: "Será tarea del cuerpo, gestionar las demandas de los vecinos, incluso aquellas ajenas al municipio y vinculadas a la educación, la salud y la seguridad". En la misma línea, David Leiva expresó: "Nuestro plan es salir, trabajar y ponerle el oído a la gente. Tener en cuenta cual es la realidad que viven, y plantear proyectos que tenga ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos. Va a ser un año complicado en lo económico, pero hay que hacer uso del ingenio y juntar voluntades, unir lazos y conectarnos".

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Lihué Figueroa, se refirió a la representación femenina dentro del cuerpo legislativo y calificó a este hecho de "histórico". "Nosotros esperamos que este Concejo pueda ser la voz de aquellas mujeres que sufren la desigualdad. Y pienso que también deben involucrarse los hombres, porque una sociedad de igualdad es el resultado del trabajo en conjunto", sostuvo la concejal, y agregó:

"Espero que podamos trabajar de forma coordinada en políticas de género. Muchas veces se considera que esta agotado el tema, pero el gran número de femicidios que ocurren día a día son la prueba concreta de que no es así".

Sesión preparatoria

La sesión preparatoria se desarrolló ayer por la tarde, en cumplimiento con lo establecido en la carta municipal y el reglamento interno. Los ediles de las diferentes bancadas ratificaron la actual mesa de conducción, integrada por Matías Cánepa (UCPS) como presidente; David Leiva (MMS) como vicepresidente primero y Lihué Figueroa (UC) como vicepresidenta segunda.

En cumplimiento de los dispuesto, se puso a consideración del cuerpo un proyecto de resolución presentado por ediles de diversas bancadas donde se requería ratificar las autoridades elegidas en la Sesión realizada el pasado 3 de diciembre. La propuesta obtuvo 18 votos a favor; en tanto, los concejales Santiago Alurralde y Nora Pussetto (ambos de SST) rechazaron la moción.

El orden del día incluyó además la constitución de las comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.

Comisiones

Tras la sesión se dio a conocer la integración de las comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial", presididas por Matías Cánepa y están integradas por los titulares de los once bloques políticos: Santiago Alurralde (SST), Ernesto Alvarado (PJ), Alberto Castillo (PRO), Ángel Causarano (UCPS), Jacqueline Cobo (MMS), Raúl Córdoba (UCR), Martín Del Frari (UC), Cristina Foffani (PO), Rosa Herrera (PS), Romina Arroyo (Gustavo Sáenz Conducción), Socorro Villamayor (Por Salta).

Asumió López Mirau como juez de Faltas

El abogado Guillermo Pablo López Mirau asumió ayer como juez del Tribunal Administrativo de Faltas

El intendente Gustavo Sáenz le tomó juramento en el Concejo, tras la sesión extraordinaria del cuerpo legislativo que dio tratamiento y posterior acuerdo a su designación en el cargo que estaba vacante.

Tras la jura, López Mirau expresó: “Estoy agradecido por la responsabilidad que se me dio y sobre todo por la confianza del intendente y los concejales. El intendente ha tenido posiciones muy firmes y claras respecto de todo lo que afecta no solamente a la convivencia, sino también a la seguridad. Se trata de trabajar para que las reglas se apliquen como debe ser. No se trata de mano dura o blanda, sino que las normas tienen un sentido, ya sea en el tránsito, en el comercio, en la vida cotidiana. La ciudad es de todos y la meta es lograr una Salta más segura, más respetuosa, porque es lo que los vecinos se merecen”.

Concurrieron a la ceremonia los secretarios Juan Carlos Villamayor, Luis María García Salado y Wanny Caramella.