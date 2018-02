El consorcio para la planta de asfalto sigue sin tratamiento en el Concejo

No se trató sobre tablas el proyecto de ordenanza para la adhesión o no al Consorcio para la planta de asfalto, y fue girado a distintas comisiones para su dictamen. Hay enojo por la dilación del tema.

El pasado miércoles 21 se convocó a una sesión extraordinaria para tratar, como único tema, el proyecto ordenanza para aprobar el acta de constitución de un consorcio de obras públicas departamentales puntualmente la planta de asfalto. El proyecto no fue tratado y se giró a las comisiones para ser analizado.

"Para tratar ese tema aún faltan trámites administrativos" expresó la presidenta del cuerpo Jorgelina Juárez con lo cual adelantó que no se cumplen los procedimientos administrativos correspondientes.

"Primero se deberá girar el proyecto a las comisiones respectiva cosa que nunca ocurrió", remarcó Juárez y agregó: "En Orán desaprovechamos una herramienta fundamental para hacer más calles de asfalto y arreglar las actuales, eso se decidió en el Concejo Deliberante".

Por su parte el diputado provincial Baltasar Lara Gros, molesto con la decisión tomada por algunos concejales, expresó que "casi todos los concejos deliberantes del departamento aprobaron la adhesión al Consorcio para la planta de asfalto, algunos concejales opositores de la ciudad de Orán, diciendo que no era de interés general, decidieron poner trabas a este proyecto y perjudicar a los vecinos que piden más asfalto. Hablan de que necesitan tiempo para estudiarlo y el proyecto está desde diciembre".

Ya se encontraban relevadas 25 cuadras para empezar, en barrio Caballito, 9 de Julio, Patrón Costas y varios corredores. Una vez más algo bueno para nuestra ciudad termina empañado por pensamientos egoístas.

Este consorcio se quiso formar con todos los municipios del departamento para aunar esfuerzos para resolver un problema en común, siendo controlado su funcionamiento por cada uno de los concejales del Departamento.

"Una lástima, ojalá que no se lleven la planta a otro departamento que seguro la recibirán con brazos abiertos. Perdonen vecinos, el estado de las calles debe mejorar y esta era una herramienta para ello, ahora habrá que esperar más tiempo y buscar alguna otra forma o esperar a que algunos concejales estudien más rápido el tema", finalizó Lara Gros.

Solo buscamos control

La presidenta del Concejo, Jorgelina Juárez, aclaró los dichos del legislador provincial: "El expediente no se desaprobó, lo que se desaprobó fue el tratamiento sobre tablas, lo que significa que en vez de ser aprobado o desaprobado inmediatamente, pasa a comisión para ser estudiado y tener un dictamen de los asesores legales, contables y técnicos. Entiendo que pueden desconocerse los procedimientos administrativos a seguir, pero "en honor a su honestidad intelectual, le pido que aclare sus dichos a fin de no confundir a la gente", sentenció.

"Todos queremos más pavimento, cloacas, agua y demás necesidades que urgen en Orán, pero también queremos que los fondos que se manden se concreten en obras que podamos ver", dijo Juárez.

Expresó que "si bien la comunidad quiere pavimento "debe existir un estudio y un control previo, para que los fondos que manden se concreten en obras que se puedan ver, porque ya tenemos experiencia suficiente con el FDRH".

Revisar es obligación

"Revisar primero lo que se está tratando es una obligación y una muestra de respeto a quienes depositaron sus esperanzas en sus representantes para construir un futuro mejor yo voté como corresponde por la magnitud económica que representa. Si no se sacrifican las soberanías municipales y otras cuestiones poco claras, en breve, seguramente se va a aprobar", aseguró Carlos Manzur del bloque UCR.